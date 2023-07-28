Списания многомиллиардных, в основном абсолютно невозвратных, долгов Африке являются, прежде всего, жестом доброй воли в адрес африканских стран, с которыми Россия заинтересована развивать отношения. Таким мнением поделился с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов. Речь в данном случае идёт о взаимовыгодном стратегическом партнёрстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее, выступая в ходе саммита Россия — Африка, президент Владимир Путин озвучил общую сумму списаний долгов стран Африки перед Россией. «К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 млрд долларов», — сообщил российский лидер. Кроме того, по словам Путина, Москва планирует выделить Африке 90 млн долларов.

ТАСС, в свою очередь, напомнило, что африканские долги перед современной Россией сформировались ещё во время их сотрудничества с СССР. Основная доля задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, а также Мозамбик и Эфиопию.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков связал решение списать 23 млрд долларов с тем, что Москва в дальнейшем будет использовать эту сумму для участия в инвестпроектах в Африке. А министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2018 году отмечал, что за 15 лет Россия списала африканским странам 20 млрд долларов, из которых 90% составляли практически невозвратную задолженность.

Борис Долгов из ИВ РАН отметил, что списания в пользу Африки практиковались и в советский период, когда СССР был заинтересован не только в экономической, но и в военно-политической поддержке континента, боровшегося против западного колониализма. Это в полной мере отвечало долгосрочным стратегическим интересам Советского Союза.

Щедрые жесты современной России, по словам эксперта, ни в коем случае не следует воспринимать как проявление слабости. И дело не только в невозвратности этих долгов.

«На проходящем сейчас форуме прозвучали подтверждения того, что политика России направлена не просто на следование интересам Африки, но на то, чтобы страны Африки выходили из-под негативного влияния Запада и связанного с ним грабительского использования природных ресурсов африканских стран, сохранения их в роли неоколониальных субъектов», — отметил собеседник ИА Регнум.

Действия России, по мнению Долгова, подвигнут по крайней мере некоторые африканские страны пересмотреть свою политику в отношении Запада, практикующего неоколониальный подход в отношениях с Африкой. «Россия абсолютно точно обсуждает конкретные проекты, дающие больше доступа к африканским ресурсам, которые привыкли выкачивать колониальными методиками западные страны», — заявил эксперт.

Помимо экономической составляющей, учитывая текущее жёсткое противостояние Запада и России, для Москвы крайне важно упрочение её военно-политического присутствия на Африканском континенте.

Однако внутренняя нестабильность во многих странах Африки побуждает российскую сторону всё активнее развивать взаимодействие не только с отдельными правительствами Чёрного континента, но и с Африканским союзом — влиятельной наднациональной структурой, которая, как ранее указал президент России, могла бы стать полноправным участником «Группы двадцати» (G20). Многие вопросы, как отметил Долгов, зачастую логичнее обсуждать с единым органом, а не со множеством стран.

При этом у России, по мнению эксперта, существует чёткая стратегия продвижения собственных интересов на африканском континенте и обоснованное понимание того, как реализовать её. Поэтому списания и инвестиции, о которых заявил российский президент, имеют все шансы окупиться.

Ранее отмечалось, что российско-африканское сотрудничество, активно развивавшееся в советскую эпоху, снова приобретает актуальность в наши дни.

В частности, поставки пшеницы из России в Африку за первую половину 2023 года, как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выросли до рекордных 9 млн тонн. А директор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что предприятие рассмотрит возможность организации сборки машин Lada в Алжире.