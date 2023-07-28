Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия в три раза, до рекордных девяти миллионов тонн, увеличила поставки пшеницы в Африку. Об этом 28 июля рассказал журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах саммита Россия — Африка.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Мы поставили практически в три раза больше пшеницы в страны Африки, чем за аналогичный период прошлого года, это приблизительно девять миллионов тонн. Это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали», — сказал он.

Глава Минсельхоза отметил, что потенциал российских поставок зерна в Африку ещё не исчерпан, и уточнил, что товарооборот сельхозпродукции между Россией и африканскими государствами нарастает, увеличившись за первое полугодие на 60% по сравнению с этим же периодом в прошлом году — до $4,5 млрд, при этом стороны не намерены останавливаться на достигнутом.

«Если посмотреть именно на экспорт российской продукции в страны Африки, то здесь цифра ещё больше. Экспорт у нас в первом полугодии вырос практически в два раза и на сегодняшний день составляет порядка $3,3 млрд. <…> Мы с африканскими странами работаем. И я думаю, что наш экспорт будет увеличиваться», — заключил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля президент Владимир Путин рассказал, что Россия готова бесплатно отправить в следующие четыре месяца в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрею по 25–50 тысяч тонн зерна. Он уточнил, что Москва также вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Позднее глава государства рассказал, что Россия готова оказывать содействие африканским странам в вопросах внедрения наиболее передовых технологий в сельском хозяйстве. По его мнению, в будущем страны континента станут экспортёрами продовольствия.