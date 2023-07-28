Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран составляет 23 млрд долларов, российская сторона направит на эти цели ещё 90 млн долларов. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Павел Бедняков/РИА Новости

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