Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что предприятие рассмотрит возможность организации сборки автомобилей Lada в Алжире. Об этом он рассказал 28 июля на полях форума Россия — Африка. Помимо этого, он упомянул обсуждение поставок Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и Южно-Африканскую Республику.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Соколов заявил, что продолжаются переговоры с египетской компанией Al Amal, так как Египет рассматривает предприятие как промышленный и логистический центр.

«Аналогичный проект мы рассматриваем по партнёрской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую с Алжиром», — сообщил он РИА Новости.

По словам Соколова, недавно он встретился с послом ЮАР и обсудил поставки автомобилей Lada.

При этом, как ранее подчеркнул глава АвтоВАЗа, основной задачей является именно возобновление и развитие производства Lada в Египте. Первые машины предприятия АвтоВАЗ начали поставлять в страну ещё в 80-х годах прошлого столетия, спустя десять лет начали искать партнёра для запуска сборки. Он нашёлся в 2002 году — им стала организация Al Amal. Совместное предприятие стало собирать модель ВАЗ-2107. В 2019 году АвтоВАЗ открыл в Египте производство обновлённой версии Lada Granta.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в России возродили отечественный автобренд «Москвич» и собираются возродить «Волгу». Так, завод «Москвич» образовали после передачи правительству Москвы активов французского автоконцерна Renault, переименование официально оформили в июне 2022 года. Основным технологическим партнёром предприятия стал КамАЗ. Позднее стало известно, что с 2026 года завод начнёт производство электромобилей с отечественными электродвигателем и тяговой батареей.

Что касается «Волги», то возобновление выпуска автомобиля допустил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство летом 2024 года. Как уточнил Мантуров, его планируется организовать с привлечением технологического партнера, по аналогии с «Москвичами». О планах российских автомобилестроителей возродить бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума в августе 2022 года.