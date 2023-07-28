Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Россия списала странам Африки долги на общую сумму $23 млрд. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Александра Левчук/ТАСС

«Общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия также планирует направить странам Африки $90 млн для развития.

Долги африканских государств перед Россией сформировались во время их сотрудничества с СССР, который выделял странам Африки кредиты на различные нужды. Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, а также Мозамбик и Эфиопию.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в марте на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия ― Африка в многополярном мире» заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов.

Согласно данным Всемирного банка, Россия в 2021 году увеличила объём кредитования стран Африки до $2,2 млрд долларов, что является максимальным показателем с 2003 года. Сообщается, что 20 лет назад показатель достигал $3,5 млрд. Самый низкий уровень кредитования наблюдался в 2011 году — около $617 млн.