Вильнюс, 4 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Обучавший украинских военных управлению дронами литовец Валериюс Полковниковас умер в киевской больнице, сообщил 4 июля его друг Рокас Паулюкайтис, слова которого приводит литовское издание 15min. lt.

Сначала Паулюкайтис написал, что Полковниковас умер от ран, полученных в Артёмовске. Однако потом уточнил, что поторопился, и что раны стали не основной причиной его смерти.

Представитель МИД Литвы Паулина Левицкайте подтвердила изданию, что в больнице в Киеве умер литовский гражданин. При этом она подчеркнула, что не располагает информацией, что его смерть наступила от ран. По просьбе членов семьи настоящая причина смерти литовца не разглашается.

Также сообщается, что глава минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас удалил ранее опубликованный пост про смерть литовского военного.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 160 наёмников, воевавших на Украине на стороне ВСУ. Сотрудники ведомства собрали доказательства участия в вооружённом конфликте на Украине наёмников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других стран.

28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ряды ВСУ некоторые страны, судя по всему, посылают под видом наёмников кадровых военных. И в качестве инструкторов в ВСУ отправляются кадровые военные.

В этом участвует целый ряд стран, отметил глава МИД. При этом официально западные лидеры не признают участия своих вооружённых сил в боевых действиях на Украине.

На Западе также признавали участие своих наёмников в боях на Украине на стороне ВСУ. Так, 29 мая газета WP сообщила, что в составе украинской армии могут воевать «тысячи» американцев. Издание привело также заявления киевских властей о 20 тысячах желающих вступить в иностранный легион ВСУ.