Лидеры стран НАТО на Вильнюсском саммите 11–12 июля одобрят новые планы обороны альянса, которые станут крупнейшими переменами за последние 40 лет, проанонсировал 5 июля заместитель генсека альянса, представитель Румынии Мирча Джоанэ. За день до этого румынский премьер Марчел Чолаку озвучил одно из пожеланий по поводу изменения расклада сил в Восточной Европе: Бухарест настаивает на постоянном присутствии в Румынии войск Германии. Об этом глава румынского правительства заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА Регнум Бундесвер

Чолаку увязал просьбу Бухареста к Берлину с конфликтом на Украине: военные действия в соседней стране представляются продолжительными, в Румынии «возможно ожидали, что конфликт завершится» контрнаступлением ВСУ. Но, добавил премьер, «к сожалению… публичные данные не дают нам особой уверенности в этом».

Не так давно ещё одна гражданка Румынии в руководстве НАТО, официальный представитель альянса Оана Лунгеску, сообщила: к нынешнему году НАТО в два раза увеличило военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021-м. С 5 тыс. военнослужащих, объединенных в четыре боевые группы до 10 тыс. в восьми группах, размещённых в том числе в Словакии, Венгрии, Болгарии и той же Румынии, уточняла слова Лунгеску The Washington Post. Но отдельный вопрос — тот интерес, который восточноевропейские соседи России проявили к размещению у себя именно немецких военных. Румыны в этом смысле были не первыми.

«Мы, ФРГ, прямо признаём нашу ответственность…»

27 июня глава минобороны Германии Борис Писториус заявил о намерении Берлина разместить в Литве на постоянной основе 4 тысячи немецких солдат. Разумеется, по просьбе Вильнюса еще в июне 2022-го, на саммите НАТО в Мадриде, литовский президент Гитанас Науседа подписал с Шольцем меморандум об участии бригады бундесвера в «обороне Литвы». Впрочем, озвученные Писториусом конкретные планы по «броску на восток» и по возможному размещению в Литве бригады на долговременной основе оказались сюрпризом для офицерского корпуса Германии.

Как бы то ни было, румынский премьер Чолаку, объясняя планы своего правительства просить немцев прислать войска, сослался именно на литовский прецедент. «Я надеюсь, что вместе с канцлером (Шольцем) мы сможем принять решения в этом отношении как можно скорее», — подчеркнул премьер-министр.

Ожидания понятны, как заметил немецкий политолог и публицист Владимир Сергиенко, стремление Румынии разместить на своей территории немецких военных может свидетельствовать о намерении НАТО открыть «второй фронт» противостояния с Россией в Приднестровье. Другой собеседник ИА Регнум, политолог Александр Сосновский, предположил, что румынские власти опасаются крупных народных волнений, для подавления которых им понадобится дополнительная сила в лице немецких военных.

Пока что в германском военном ведомстве заявляют, что планов развертывания войск на постоянной основе в Румынии нет. Но очевидно, что в Бухаресте и других восточноевропейских столицах рассчитывают: Берлин будет действовать по принципу, который провозгласил Писториус.

«Мы, Федеративная Республика Германия, прямо признаем нашу ответственность и наше обязательство как члена НАТО и крупнейшей экономики в Европе встать на защиту восточного фланга», — цитировало AP слова министра обороны Германии во время его поездки в Вильнюс в июне.

«Похоже, что «Железный крест» готов вернуться на Восток», — отмечало по этому поводу издание The American Conservative, и задавалось вопросом: «Вернет ли Германия свою историческую роль противовеса России на континенте?».

Германию принуждают забыть об уроках истории

«Всё очень просто, — прокомментировал ИА Регнум немецкий политолог Александр Рар. — После 24 февраля 2022 года и США, и восточноевропейские страны стали сильно нажимать на Германию — самую богатую страну внутри Евросоюза, фактически главного союзника Штатов в Европе. Нажимали с тем, чтобы Германия, если она хочет в дальнейшем быть лидером в ЕС, взяла бы на себя своего рода руководство в поддержке Украины и в поддержке сдерживания России, что Олаф Шольц и сделал».

Канцлер действовал при поддержке федерального правительства и «широких кругов элит Германии», отмечает эксперт.

Сегодня позиция Германия в отношении военных действий на Украине ближе к позиции Польши и прибалтийских стран, нежели та линия, которую ведут Франция и Италия, указывает он. В этом смысле Германия действительно становится «лидером Восточной Европы».

Появление в Польше предприятия по обслуживанию танков «Леопард», о строительстве которого Берлин и Варшава договорились в мае, — это тоже вполне реальная перспектива, добавляет политолог. «Не обошлось без давления Соединённых Штатов, — констатирует эксперт. — И сейчас от Германии уже требуют отправку её войск в Прибалтику, в Румынию».

В немецком обществе есть ожидание, что упомянутое давление будет усиливаться, отметил Рар. Отношение противников «усиления восточного фланга» выразил глава берлинской организации партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Георг Падцерски: «Экс-канцлер Шрёдер абсолютно прав в своей критике политики Германии в отношении России, — говорится в заявлении политика на партийном сайте, — Провокации, такие как размещение солдат бундесвера в странах Балтии, — это не просто политика, которая свидетельствует о забвении уроков истории, они также противоречат интересам Германии». Это не значит, что политику России и её лидера не следует критиковать, но критика от дружественной страны будет услышана скорее, чем от открытого врага, подчеркнул Падцерски.

Показательно, что последние замеры показали рост популярности «Альтернативы для Германии», выступающей против противостояния с Москвой. Как в начале июня отмечало ИА Регнум, в исследовании социологов ARD «Deutschlandtrend» уровень популярности AfD составил 18%, достигнув, таким образом, своего исторического максимума с сентября 2018 года. Социологическая служба Forsa видит его на уровне 17%, и это рекорд: согласно замерам этого института, рейтинг партии никогда раньше не поднимался выше 16%.

«Альтернатива» стабильно находится на втором месте после ХДС-ХСС (находящегося сейчас в оппозиции) и обгоняет партии правящей коалиции, включая социал-демократов Шольца. А на днях случился прецедент — выдвиженец AfD впервые стал бургомистром, выиграв выборы в небольшом городке в земле Саксония-Ангальт. Поэтому неудивительно, что власти федеративной республики уже ведут дело к запрету опасной оппозиционной силы.

А саму германскую элиту целенаправленно подвигают к «движению на восток», соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. «Германия по-прежнему — локомотив Европы, причём не только экономический, — сказал эксперт ИА Регнум. — История двадцатого века показывает, что немцы, как ни крути, — самая боеспособная нация Западной Европы». В этом смысле показательны обещания Шольца превратить бундесвер (который сейчас по численности меньше, например, французской армии) в самую боеспособную неядерную силу Европы и свежее заявление канцлера. 5 июля, выступая в бундестаге, Шольц назвал украинский конфликт поворотным пунктом, который заставит Германию пересмотреть свою политику безопасности.

Камкин указывает, что решение о размещении полноценной бригады быстрого реагирования бундесвера в Литве «реализуется в рамках защиты от мифической российской угрозы, которую нагнетают лидеры прибалтийских государств, массмедиа и политический класс».

Что записано в «Белой книге»

Если же немецкие войска будут переброшены также и в Румынию, на южный фланг границы между Украиной и ЕС, сложно будет исключать, что в западные регионы Украины в самом деле войдёт полноценный контингент НАТО. Также вполне вероятно, что альянс будет готовить различные провокации и агрессивные действия против России с территории как Литвы и Румынии, так и прочих государств-лимитрофов.

Разделение Украины на сферы влияния граничащими с ней странами Европы можно считать свершившимся фактом. Нельзя также исключать и размещения в дальнейшем контингента бундесвера в Словакии, полагает Камкин.

«У режима Владимира Зеленского сейчас цейтнот, — говорит собеседник ИА Регнум. — «Контрнаступ» не удался в силу разных причин, и у них сейчас единственный вариант — устроить какую-то масштабную провокацию, по итогам которой, естественно, обвинят во всём Россию, а ангажированное мнение европейских политиков будет полностью на их стороне».

Пользуясь этой ситуацией, на территорию Украины действительно может быть введён натовский контингент, допускает Камкин.

«Ситуация действительно крайне взрывоопасная, потому что любое усиление военной активности НАТО, естественно, воспринимается как подготовка к войне против России, — рассуждает собеседник. — И НАТО этого не скрывает, и новая оборонная доктрина ФРГ предусматривает, что Россия является главной угрозой в Европе».

«Белая книга» Министерства обороны ФРГ, то есть, собственно, военная доктрина Германии в последней редакции, принятой в 2021 году, гласит: «Без фундаментального изменения курса Россия в обозримом будущем станет угрозой безопасности нашего континента. Россия больше не является партнером, а является соперником».

Используемое в немецкой военной лексике устойчивое выражение unser ausländischer Nebenbuhler («наш иностранный соперник») означает «потенциальный противник в возможной будущей войне», отметил по этому поводу в комментарии РИА Новости публицист Максим Соколов.

Сейчас можно говорить о своего рода расстановке шахматных фигур перед большим европейским конфликтом, считает Камкин. И «казусом белли» в этом конфликте вполне могут стать отнюдь не события на Украине.

«Из какой-нибудь более серьезной европейской страны могут сделать этакую сакральную жертву, чтобы разжечь в Европе пожар большой войны, поскольку англо-американцам сейчас крайне важно полностью разрушить европейскую архитектуру, которая складывалась десятилетиями», — полагает эксперт.

«Немцы и в Первую мировую войну оказались втянутыми в противостояние именно на востоке, и в дальнейшем, когда уже Гитлера усиленно нацеливали на восток», — напоминает собеседник.

Учитывая исторический опыт, Камкин считает высокой вероятность, что англосаксонский блок вполне может попытаться столкнуть Германию с Россией в третий раз на историческом пути.