Бухарест, 5 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Желание премьер-министра Румынии Марчела Чолаку на постоянной основе разместить на территории своей страны немецкие войска может быть связано с попыткой НАТО открыть второй фронт в Приднестровье, тогда в конфликт будут втянуты не только непризнанная республика и Молдавия, но и Россия с Румынией. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал немецкий политолог, публицист Владимир Сергиенко.

Ранее на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что на румынской территории должны на постоянной основе быть размещены немецкие подразделения. Он выразил надежду, что у них с немецким канцлером в ближайшее время получиться достигнуть об этом договорённость.

Как заметил немецкий политолог, размещение сил бундесвера в Румынии — это нарушение не только архитектуры безопасности, это полная дестабилизация обстановки в регионе. По мнению Сергиенко, надежды на размещение бундесвера на румынской территории могут быть обусловлены несколькими причинами.

«Вероятно, румынский премьер дал добро на строительство новых инфраструктурных немецких военных заводов, именно оборонных. В Румынии это гораздо дешевле, чем в Германии. Контингент войск понадобится на постоянной основе, чтобы охранять и занимать эти новые объекты. Но есть и другая возможная причина — это попытка НАТО открыть второй фронт в Молдавии. В Румынии не могут исключать этих угроз, которые потребуют усиления румынский войск», — рассказал Сергиенко.

По словам политолога, когда румынский премьер рассуждает вместе с канцлером Германии о войсках, то напряжённая ситуация в Приднестровье стоит под знаком вопроса — Чолаку не исключает вероятности, что Молдавия начнёт операцию, и тогда разгорится вооружённый конфликт. В этом случае, как отметил Сергиенко, в ситуацию могут быть втянуты и соседние страны — Россия и Румыния. Также эксперт обратил внимание, что вопрос размещения немецких войск на постоянной основе лишь косвенно относится к конфликту на Украине.

«Когда немцы или румыны рассуждают о боях на Украине, то невольно вспоминается 1943 год. Веры к ним нет. В НАТО задумываются, что если Одесса войдёт в состав России, то тогда их волнует, как бы не замахнулись на Приднестровье и на Молдавию. Тогда логично осознать, чего боится НАТО на своём восточном фланге, поэтому мечтает о присутствии немцев практически на всех постсоветских территориях и на ближних границах», — отметил Сергиенко.

Также немецкий политолог напомнил, что недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал о размещении дополнительного контингента так называемых военных групп реагирования в Литве. Как заметил Сергиенко, складывается любопытная картина, демонстрирующая наращивание активного присутствия немецких войск в приграничных или близких к России странах. На это также обратил внимание политический аналитик Александр Сосновский.

«Складывается ощущение, что за Германию теперь решают все — кого и куда посылать, в том числе Румыния. Сейчас все хотят видеть на своей территории немецкие войска. Похоже это связано с тем, что Германия зарекомендовала себя как отличная полицейская страна, которая может наводить порядок. Может Румыния уже представляет крупные народные волнения, для которых им понадобится дополнительная сила в виде немецких войск», — предположил Сосновский.

Эксперт счёл маловероятными в этой ситуации цели блока НАТО и привязку к конфликту на Украине. По мнению Сосновского, размещение войск больше связано с нарастающим народным напряжением и проблемами в граничащих регионах.

В начале июня 2023 года газета Washington Post, ссылаясь на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, написала, что НАТО в два раза увеличил военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Издание отмечало, что альянс частично укрепил свой восточный фланг, создав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня МИД Румынии потребовал, чтобы более 50 сотрудников российского посольства покинули страну в течение 30 дней. Ранее, в апреле 2022 года, власти Румынии приняли ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десять дипломатов посольства России в Бухаресте.