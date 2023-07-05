Иллюзия катастрофы. Киевские сценаристы подготовили шоу для Запорожской АЭС

«Все указывает на то, что Зеленский намерен выложить «последнюю карту» на стол перед саммитом НАТО и подорвать Запорожскую АЭС», — написал 5 июля в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий уверен, что Киев преследует чудовищную цель — «использовать ядерный теракт для обвинения России и вынудить коллективный Запад напрямую ввязаться в украинский конфликт».

Иван Шилов ИА Регнум

Саммит НАТО в Вильнюсе, напомним, откроется в начале следующей недели.

В этот же день, 5 июля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути опровергло обвинения Киева: якобы планирует теракт на находящейся под российским контролем Запорожской атомной станции. «В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию», — приводит ТАСС заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам осмотров ЗАЭС.

Еще 22 июня Зеленский, накануне визита Гросси в Россию, безо всяких доказательств оповестил мировое сообщество о том, что якобы Москва готовит теракт на крупнейшей действующей атомной станции Европы. Тогда же глава украинского МВД Игорь Клименко заявил, что антирадиационные учения будут организованы в оккупированных ВСУ районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.

Украинскую атаку на ЗАЭС ожидали в ночь с 4 на 5 июля. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня поступила информация, которую я уполномочен озвучить… пятого июля ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцию с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов — камикадзе», — сообщил Карчаа накануне вечером, в эфире телеканала «Россия-24».

С его слов, ВСУ также планировали применить ракету «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС (Николаевская область), с целью рассеять их над территорией станции. О планируемой киевским режимом провокации в отношении ЗАЭС заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным Рената Карчаа, в ночь с 4 на 5 июля, когда ожидались атака, «шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло». Депутат Слуцкий также упомянул эти созвоны, поясняя, что западные партнёры пытались остановить Зеленского, раздосадованного пробуксовкой контрнаступления ВСУ — и потому готового на любые провокации.

Карчаа также опасается, что вероятность провокации на ЗАЭС всё ещё велика, и также указывает на открывающийся 11 июля вильнюсский саммит НАТО.

В любом случае жителей близких к ЗАЭС территорий, контролируемых Украиной, продолжают знакомить с инструкциями по защите от радиоактивного поражения, защите органов чувств и подготовке «тревожных чемоданчиков» на случай эвакуации. С вечера 4 июля в занятых ВСУ районах Запорожской области объявляется режим воздушной тревоги.

В целом ситуация вокруг ЗАЭС напоминает «прогрев» аудитории перед провокациями с химическим оружием в Сирии, сказал ИА Регнум военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

«В Сирии также прогревалось «общественное мнение», распространялись аналогичные методички для местного населения и нагнеталась напряжение на международном уровне, — заметил собеседник. — Всё связано с отсутствием заметных успехов наступления ВСУ. Нужно придумать какой-нибудь информационный повод, поскольку от всей этой истории украинской на Западе начинают уставать».

Общая задача провокации — обвинить Россию в том, что она вышла за все цивилизованные рамки, и, главное, убедить в правоте своих обвинений страны, не присоединившиеся к антироссийской кампании, заметил Желтоножко. «Воздействовать на так называемый Глобальный Юг, то есть арабские страны, страны Африки, Южной Америки, убедить их присоединиться к Западу и окончательно разорвать все связи с Россией», — отмечает эксперт.

Как срежиссировать «ядерную катастрофу»

Технически же сценарий провокации, похоже, не предусматривает поражения реактора станции, указывает Желтоножко. Вместо этого Киев намерен заявить о выходе ситуации на АЭС из-под контроля, создав видимость экологической катастрофы. Эксперт согласен с тем, что в инсценировке могут быть задействованы радиоактивные материалы с ядерных объектов на украинской территории.

«С помощью ракетных или авиационных боеприпасов можно легко доставить определённое количество радиоактивных веществ, поскольку на территории Украины остались работающие АЭС, могильники с отходами», — отметил Желтоножко.

Можно достать определённое количество этих веществ, распределив их над территорией ЗАЭС. Затем с помощью средств дистанционного мониторинга убедить всех, что на станции повышен радиационный фон. «А затем можно попытаться убедить всех, что это результат внутреннего инцидента, создать резонанс накануне саммита НАТО и попросить о вступлении в альянс, например» — добавил специалист.

Провокация на Запорожской атомной станции может преследовать не только политические цели, но и сугубо военные. Командование ВСУ рассчитывает на создание информационного эффекта, который позволит изменить баланс сил на запорожском фронте в свою пользу, пояснил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Троянский конь» как оружие в контрнаступлении

«Предположительный сценарий провокации выглядит следующим образом, — пояснил собеседник. — На станции фиксируется повышение радиационного фона. Украина запрашивает введение на территорию ЗАЭС международной мониторинговой миссии, которую должны защищать некие миротворческие силы под эгидой ООН, ОБСЕ или другой организации».

Таким образом Киев получает возможность доставить в город Энергодар, находящийся рядом с ЗАЭС, своих военных, тем самым оказавшись как бы в тылу у нашей группировки. Тему с введением «миротворцев» в Энергодар Зеленский активно пытается прокачать на протяжении последних месяцев.

«Есть ещё один факт, который остался без внимания. Не так давно немецкая газета Bild сообщила о том, что на полигоне бундесвера в городе Альгау проходят учения военнослужащих ВСУ по защите от радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ, — указал Михайловский. — Группе украинских военных было передано необходимое оборудование и защитные костюмы.

Вполне возможно, что именно этот контингент и предназначается для отправки на ЗАЭС под эгидой миротворческой миссии.

Ну а дальше можно организовывать десант через Днепр, пытаться с наскока захватить Энергодар и так далее».

Рассчитывать на здравый смысл не приходится

Пока, впрочем, похоже на то, что пока Киев решил по тем или иным причинам отложить доставку своего «троянского коня» на ЗАЭС. Ряд украинских источников уже сменили тональность и теперь утверждают, что ситуация на станции не повлечёт за собой каких-то угроз для экологической ситуации. И вообще, мол, не стоит раскручивать истерику.

«Даже если вырвется всё, что находится внутри реакторов, худшая ситуация будет всё равно лучше того, что было в результате чернобыльской аварии», — рассказал украинским СМИ бывший работник Института ядерных исследований Академии наук Украины Людвиг Литвинский. «Никакого ядерного апокалипсиса не произойдёт» — добавил он.

Возможно, смягчение риторики Киева связано как раз с тем, что западные партнёры попросили не устраивать провокации на ЗАЭС. Или, по крайней мере, отложить её реализацию.

Ситуация на атомной станции действительно может быть использована для того, чтобы потребовать от НАТО скорейшего принятия Украины в альянс. Однако, как заявил Олег Желтоножко, успех этого плана вызывает сомнения.

«Вероятность провокации всегда есть, и она достаточно высока. Учитывая общую отмороженность киевского режима, надеяться на то, что у них возобладает здравый смысл, не приходится. Как только появится возможность осуществить такую операцию — они будут это делать», — отметил Желтоножко.

Единственный вопрос — получится ли. «С Бучей вот получилось создать резонанс. А вот с Каховской ГЭС не очень получилось. Истерика была, но ей мало кто поверил. Даже из числа сочувствующих Киеву. Все, конечно, поддержали на словах, но не более. Поэтому провокация вполне возможна, но вот её политический успех для Киева — сомнителен», — заявил эксперт.

В то же время, продолжает Желтоножко, ВСУ по ряду причин не могут нанести сколько-нибудь существенного урона непосредственно самой станции. Поэтому реализация плана «ядерной провокации» может упереться в нехватку средств поражения и других ресурсов.

«Много раз говорилось о том, что конструкция самой станции довольно прочная. Получить нечто похожее на катастрофу уровня Чернобыля или Фукусимы не получится, — разъяснил эксперт. — Для этого нужно поразить сами здания реакторов каким-то боеприпасом, мощность которого должна превышать всё, что есть у ВСУ».

Кроме того, здесь одно-два попадания ничего не решат. Для причинения существенного ущерба нужно длительно наносить удары в одну и ту же точку. «Это требует времени, что Киев не устраивает. Им нужно достичь локального события за короткий промежуток времени, вызвав мощную реакцию. Если её не последует — провокация просто бессмысленна. Никаких политических или военных успехов выжать из неё не получится», — резюмировал эксперт.