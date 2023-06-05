Последние замеры рейтингов популярности системных политических сил ФРГ заставили многих политологов схватиться за сердце. AfD — партия «правых популистов», «правых экстремистов» и «почти нацистов» вышла на уверенное второе место, догнав старейшую в Германии политическую силу — Социал-демократическую партию Германии. На минуточку: партию канцлера Олафа Шольца и основную силу правящей «светофорной» коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Политическая партия Альтернатива для Германии

В последнем исследовании ARD «Deutschlandtrend» уровень популярности «Альтернативы для Германии» составил 18%, достигнув, таким образом, своего исторического максимума с сентября 2018 года. Forsa видит его на уровне 17%, и это рекорд: согласно замерам данного института, рейтинг партии никогда раньше не поднимался выше 16%.

Рост происходит по всей Федеративной Республике, хотя в этом отношении Германия остается разделённой страной: на востоке AfD приблизилась к отметке в 30%, а в Саксонии, Тюрингии и Мекленбурге — Передней Померании она является самой сильной партией, согласно текущим опросам. В западных федеральных землях показатели AfD составляют меньше половины от пиковых значений на востоке, но и там наблюдается рост.

У данного явления, столь неприятного для носителей идей немецкой либеральной демократии, достаточно много причин и предпосылок. Однако наличие у AfD внятной политической программы и лидеров с зашкаливающей харизмой к их числу явно не относится. Ни Тино Хрупалла, ни Алиса Вайдель — так называемые национальные представители AfD, наиболее «медийные» в сравнении со своими партийными товарищами, откровенно не тянут на роль политиков, способных объединить и повести за собой нацию.

Впрочем, возможно всё дело в том, что медиа ФРГ настроены в подавляющем своем большинстве к «Альтернативе для Германии» откровенно враждебно. А потому материалы, в которых осмысливается рациональное зерно в программе партии, в мейнстримных немецких медиа попросту невозможны. В отличие от статей и сюжетов, мажущих AfD самыми тёмными красками и появляющихся в ведущих германских СМИ с завидной регулярностью.

Протестный мужской электорат

Рост экономических проблем и наличие проблемы беженцев (в настоящее время 65% сторонников AfD назвали миграцию самой важной причиной своего решения на выборах): именно такой взаимосвязью исследователи выборов объясняют подъем «Альтернативы для Германии». Сильнейшей движущей силой является возросшая потребность её электората (в котором преобладают мужчины) голосовать в знак протеста.

В этом на руку партии играет и то, что ни социал-демократы, ни ХДС/ХСС, ни уж тем более «Зелёные» и «Свободные демократы» не знают, как решить проблемы, которые сейчас стоят перед Германией.

Кадр из видео с канала: Телеканал ATR Мероприятие партии АДГ

Помимо упомянутой проблемы беженцев, это и падение уровня жизни, и галопирующая инфляция, и рост цен на электроэнергию, продолжающийся благодаря мудрым инициативам по внедрению «инновационных решений» в области зелёной энергетики. Сюда же можно добавить и отказ от совместных с Россией проектов, из-за чего Германия (в основном Восточная) уже потеряла миллиарды евро и тысячи рабочих мест.

Например, газопровод «Северный поток», ветки которого оканчивались в Грайфсвальде и Любмине, в случае запуска на полную мощность приносил бы земле Мекленбург — Передняя Померания несколько миллиардов евро в год и во многом решал проблему с безработицей в регионе.

Сотрудники нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, снабжающего топливом Берлин и столичный регион Бранденбург, из-за отказа от работы с компанией «Роснефть» постоянно находятся под угрозой сокращений. Благосостояние простых рабочих во многом зависит от нормальных отношений с Россией. Им, откровенно говоря, нет дела до большой политики и тонкостей специфики украинской демократии, и они активно пополняют электоральную базу AfD.

«В Восточной Германии ситуация в плане сдерживания AfD безвыходная. В Берлине ощущается едва скрываемая беспомощность. Если так пойдёт и дальше, то изменение климата будет далеко не самой большой проблемой, стоящей перед немцами», — пишет Die Zeit.

Кроме того, AfD может заявить о себе за счёт федерального правительства, антипопулярность которого также достигла рекордного уровня. Все три правящие партии теряют одобрение.

Популярность правительства низка

СДПГ и СвДП сейчас значительно ниже тех уровней, которых они достигли на федеральных выборах 2021 года. «Зелёные», которые были чрезвычайно популярны во время создания «светофорной коалиции» и достигали на пике 25% в опросах, тем временем вернулись на уровень около 15%.

Этот спад можно объяснить непопулярными решениями, принятыми «светофором». Они могут быть необходимы с точки зрения климатической политики, но, согласно опросам, большинство населения их отвергает. Как, например, закрытие последних атомных электростанций, отказ от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в масштабах ЕС с 2035 года или противоречивый закон о тепловых насосах для обогрева помещений.

По данным ARD-Deutschlandtrend, только 20% немцев довольны правительством. Большая коалиция при Ангеле Меркель никогда не достигала такого низкого показателя. И только чёрно-желтая коалиция из ХДС/ХСС и «Свободных демократов» летом 2010 года добилась несколько худших результатов. Постоянные споры между собой или с федеральными землями не позволяют правительству выглядеть суверенным.

С другой стороны, плохой имидж также связан с тем, что партнёрам по коалиции требуется слишком много времени для принятия решений. Постоянные препирательства раздражают более 80% опрошенных. И вина за это, безусловно, лежит на главе правительства.

84% опрошенных считают, что Олаф Шольц должен более чётко определять направление деятельности своего правительства. Этот показатель, прямо противоречащий заявлениям канцлера о лидерстве, бремя которого он готов на себя взять, должен его встревожить.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

Тем не менее, судя по опросам, Шольц по-прежнему остается на третьем месте в рейтинге немецких политиков. Впереди него только Борис Писториус и Анналена Бербок, оба также министры светофорной коалиции.

У лидера AfD Алисы Вайдель, например, показатели гораздо хуже. То же самое относится и к лидеру партии ХДС Фридриху Мерцу, чья личная кривая также направлена немного вниз. Он продолжает довольно явно проигрывать дуэль с Шольцем в прямых опросах.

Подсмотрели у оппонентов

Интересно, однако, что ХДС/ХСС в своей политической риторике пытается перенимать кое-что у своих соперников из AfD. Так, например, совсем недавно христианские демократы обвинили министра экономики Роберта Хабека в том, что он хочет использовать «энергетическую Штази» при переходе на тепловые насосы. Имеется в виду его предложение о том, что граждане должны следить за тем, достаточно ли экологичные источники для обогрева помещений используют их соседи.

ХДС/ХСС перенимает темы и формулировки у AfD и в других дебатах. Например, Мерц предостерег от «проснувшейся культуры отмены» как «самой большой угрозы свободе выражения в Германии». ХСС с гордостью подчеркивает, что хочет возглавить «борьбу против wokeness».

«Раньше подобные фразы в лучшем случае исходили от AfD, но теперь ХДС/ХСС делает их подходящими для мейнстримного политического дискурса», — сетуют немецкие политологи. По их мнению, это также даёт AfD толчок к развитию.

Впрочем, второе место в рейтингах вряд ли что-то изменит в перспективах AfD. Главные политические партии Германии, привыкшие формировать правительственные коалиции, договариваясь между собой, явно не готовы к какому бы то ни было диалогу с «правыми популистами» и «почти нацистами».

Поэтому даже если рейтинги AfD взлетят до условных 30% и она станет самой популярной партией в Германии, в стране может сложиться парадоксальная ситуация, подобная которой долгое время складывалась, например, в Латвии: партия, получившая больше всех голосов избирателей на выборах, остаётся в оппозиции, потому что не может сформировать большинства.