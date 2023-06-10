В разгар высокого электорального роста партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Немецкий институт прав человека публикует исследование, в котором делается вывод, что AfD является «расистской и правоэкстремистской» партией — а значит, требования для её запрета формально выполнены.

Иван Шилов ИА REGNUM Политическая партия «Альтернатива для Германии»

Хотя Ведомство по охране Конституции (которой в Германии на самом деле нет) копает под партию уже давно, сейчас, после того как в рейтингах электоральных предпочтений немцев AfD обошла социал-демократов, германский политический мейнстрим просто рвёт и мечет. Но странное дело: даже политические конкуренты AfD предостерегают от подобного шага, понимая, к каким негативным последствиям для немецкой демократической системы может привести подобный запрет.

Согласно результатам последнего соцопроса от ARD-DeutschlandTrend, жители ФРГ несколько устали от непредсказуемой политики Евросоюза, приносящей стране не только экономические бонусы, как крупнейшей экономике, занимающейся эмиссией евро и поглощающей слабые национальные рынки более мелких стран-членов, но и существенную головную боль.

Конечно, немцы в целом пока ещё далеки от идеи Dexit — выхода из ЕС вслед за Великобританией, однако подобные идеи уже начинают закрадываться в отдельные германские головы. Как раз косвенным признаком этого и является повышение популярности AfD.

(сс) lisatheobald Бундестаг

Выход из ЕС или по крайней мере сокращение зависимости от Брюсселя — один из элементов её политической платформы.

«Альтернатива для Германии» начинала как «партия профессоров», критикующая ЕС и ратующая за выход из ЕС, возврат от евро к немецкой марке и тому подобные конструктивные инициативы, напоминающие о здоровом национализме.

В этих программных тезисах не было ничего такого, чего бы чуть позже Британия не проделала бы на практике. Тем более что Великобритания даже евро никогда не вводила и до последнего отнекивалась от стандартизации мер и весов, сохраняя верность старому доброму английскому фунту (в обоих смыслах этого слова).

Почуяв конкуренцию (а такие идеи нашли достаточно много сторонников), немецкий политический истеблишмент стал двигать AfD в сторону нацистов и отчасти в этом преуспел, особенно когда в это поверили сами нацисты и пошли в партию.

Теперь былых профессоров в партии практически не осталось, AfD превратилась в обычную европейскую партию право-популистского толка. Такие партии вполне нормально приходят к власти в других европейских странах, «переобуваясь в воздухе» и отказываясь от своих предвыборных лозунгов, а потом так же тихо из власти уходят. Наглядный пример подобной партии, встроившейся в системную политику — «Братья Италии» — «Национальный Альянс» итальянского премьера Джорджи Мелони.

Парадокс нынешнего немецкого политического ландшафта в том, что в Германии нет здоровой политической силы, которая была бы с народом и за народ.

«Христианские Демократы» и «социал-демократы» растеряли статус «народных» партий и не имеют ни харизмы, ни внятной политической программы, которые в попытке заигрывания с новыми сегментами аудитории настолько перемешались, что отличить, где программа СДПГ, а где ХДС/ХСС, порой не под силу и политологу с учёной степенью.

Левые потерялись в борьбе за права меньшинств, но не пролетариата, и потеряли огромный кусок своего коренного электората в попытке заигрывать с «зелёной» повесткой. Молодёжь они не привлекли, а старшую аудиторию, исправно голосовавшую за них с начала 1990-х, оттолкнули.

«Свободные Демократы» (они же «либералы», а в некоторых случаях и «либертарианцы») всегда были партией зубных врачей и прочих капиталистов средней руки, торгующей своим влиянием при коалиционных переговорах и готовых подстроиться под любого сильного партнёра ради парочки министерских портфелей.

(сс) Olaf Kosinsky Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ)

В общем, для немца, придерживающегося здоровой патриотической позиции и консервативных ценностей, на выборах оставалась лишь партия AfD — не идеальная, но вызывающая чуть меньше отвращения, чем её конкуренты.

Интересно, что во время пандемии AfD оставалась чуть ли не единственной политической силой, которая напоминала о верховенстве основного закона и законодательства, избирательно применяемого при наложении ограничений на проведение массовых мероприятий.

Теперь эту партию в Германии хотят запретить, что может стать огромной ошибкой.

Если люди, ищущие отдушину своему консервативно-патриотическому мировоззрению в системной политической силе, будут окончательно стигматизированы, а сама партия запрещена, они вполне могут превратиться в реальных нацистов, которые уйдут в подполье и будут там ждать своего часа, строя подземные бункеры и запасаясь оружием.

Этого Германии точно не нужно. Как ни странно, это прекрасно понимают здравомыслящие политики (а такие в Германии ещё остались) вне зависимости от политической ориентации.

Представитель СДПГ по внутренней политике в Бундестаге Себастьян Хартманн не сомневается в справедливости обвинений AfD в правом экстремизме. Он заявляет, что «AfD является «антиконституционной организацией» с «всё более быстрой спиралью радикализации», а потому на полном основании находится под наблюдением управления по защите Конституции. Однако он полагает, что справиться с этой угрозой следует политическими, а не репрессивными методами: «Нашей главной целью остается поставить AfD на место в политическом плане, чтобы она больше не избиралась в наши парламенты».

Заместитель председателя парламентской группы ХДС/ХСС Андреа Линдхольц считает, что «дискуссия о запрете AfD ведёт в неправильном направлении. В конечном итоге от этого выиграет только сама AfD, потому что она сможет снова представить себя в роли жертвы». Она также настаивает на том, что политические методы борьбы еще не исчерпаны: «Необходима политическая дискуссия: мы должны снова и снова разъяснять людям, что AfD проводит исключительно деструктивную политику».

(сс) Бюро Линдхольц Андреа Линдхольц

В унисон звучат и заявления заместителя председателя парламентской фракции СвДП Константина Кюхле: «Было бы неправильным вносить предложения о запрете в связи с высокими результатами AfD в опросах. Задача всех демократических партий — вернуть избирателей AfD с помощью своих программ и коммуникации».

Однако «свободный демократ» высказывает и опасения относительно того, что и политические методы борьбы должны иметь свои ограничения: «Необходимо чётко понимать: избирателей AfD нельзя вернуть любой ценой. Потому что иначе вы погрешите против демократического и социального центра». Имеется в виду, что старые системные партии не должны сдвигаться слишком далеко вправо, брать на вооружение идеи «Альтернативы», чтобы переманить немцев, симпатизирующих такой программе.

Если либералы боятся дрейфа вправо, то левые используют каждый удобный случай, чтобы напомнить о своих программных тезисах. Так, Ян Корте, парламентский директор парламентской группы «Левые», так же выступает против запрета своих прямых идеологических оппонентов и говорит о политических методах борьбы.

Но при этом он считает, что дискуссия о репрессиях против AfD лишь отвлекает общество от «реальных проблем». Депутат напоминает, что рейтинги AfD «всегда растут, когда усиливается неопределенность. Вместо того чтобы лечить население «сверху вниз», <…> политика должна снова позаботиться о низшем и среднем классах. Лучшей непосредственной мерой против AfD было бы сильное государство всеобщего благосостояния».