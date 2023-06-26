Берлин, 27 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч военных в Литве вызывает удивление у представителей Вооружённых сил ФРГ, заявил председатель союза немецких военнослужащих Андре Вюстнер в интервью медиагруппе RND.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Ранее Писториус сообщил о готовности Берлина отправить на литовскую территорию боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО.

Вюстнер отметил, что стремление немецкого правительства обосновано, но сохраняется много нерешенных проблем, в том числе тех, что связаны с проведением структурных изменений, налаживанием снабжения и созданием инфраструктуры. Кроме того, по словам главы объединения, остается неясной реакция военнослужащих и их семей на планы командования о развертывании войск в Литве.

Председатель союза добавил, что речь идёт «о большом количестве недоделанной домашней работы» как для Вильнюса, так и для Берлина.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что восточный фланг НАТО нужно будет укрепить в случае, если российский предприниматель Евгений Пригожин вместе с бойцами частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» окажутся на территории Белоруссии.

Пригожин должен покинуть Россию и уйти в Белоруссию в соответствии с договоренностями, которые он заключил в рамках переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Глава республики связался с предпринимателем 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» предприняла в России попытку вооружённого переворота.

Беседа Лукашенко с Пригожиным состоялась с согласия российского президента Владимира Путина. В рамках разговора предприниматель принял предложение белорусского лидера о прекращении мятежа.