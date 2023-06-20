Процесс обратной миграции IT-специалистов из зарубежной «релокации» в Россию начался — такой вывод следует из заявления, которое 20 июня сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр отметил, что какой-то государственной программы по возвращению программистов и других специалистов цифровой отрасли не потребовалось — айтишники приезжают сами. «Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Мы разговариваем с IT-компаниями — говорят, что многие возвращаются уже сами по себе», — сказал Шадаев.

Сколько уехало и куда

Количество «возвращенцев» министр назвал значимым. При этом точных цифр Шадаев пока не озвучил, пообещав, что данные опубликуют в конце июня — начале июля.

Для сравнения, в конце прошлого года глава Минцифры сообщил, сколько IT-специалистов уехало за рубеж в течение года: около 100 тысяч, или 10% от общего числа работников.

При этом из слов Шадаева следовало, что об «утечке мозгов» речи не идёт. По тогдашней оценке министра, 80% релокантов продолжали работать из-за границы в удалённом доступе на российские компании и находились в дружественных России государствах.

Тогда же, в декабре 2022-го, онлайн-сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование рынка труда в IT-сфере, в котором были названы восемь наиболее популярных направлений, куда хотели бы переехать специалисты: на первом месте действительно оказалось дружественное государство — Казахстан, далее следовали Грузия, США, союзная Белоруссия и потом — Германия, Кипр, Турция и Канада.

Отличающиеся данные в феврале представил российский Forbes со ссылкой на исследование, проведённое для издания сервисом для поиска IT-специалистов «Подбор».

Правда, в данном случае речь шла не обо всех айтишниках (как в анализе рынка от HeadHunter), а о разработчиках. Аналитики «Подбора», как сообщается, изучили свыше 100 тысяч профилей разработчиков из более чем 300 российских компаний. Выяснилось, что 16% работают не из России. А, судя по указанному в анкете местонахождению, среди этих 16 процентов больше всех IT-разработчиков перебрались в Грузию (13,5%). Например, на тот момент из Грузии работало больше 44% сотрудников-релокантов «Рамблера», свыше 31% — банка «Открытие» и 20% — компании по продаже недвижимости «Циан».

На втором месте оказываются Армения и Турция (по 12% уехавших IT-разработчиков), далее Казахстан (10,6%), 7% в Сербии. И куда меньше — в странах, считающихся традиционными направлениями для эмиграции: Германия — 4,2%, Израиль — 3,6%, Великобритания — 3,4%.

Причем далеко не всегда отъезд за границу (в том числе через пресловутый погранпереход в Верхнем Ларсе) становится результатом некоего политического выбора или следствием каких-то опасений за личную безопасность. Многие цифровые специалисты уезжали по требованиям работодателя — иностранной компании, и для таких работников это была вынужденная мера, сказала ИА Регнум Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова.

Как поясняют люди, знакомые с ситуацией в IT-сфере, расклад может быть более неожиданным: например, хозяева фирмы «релоцировались», переведя офис в те же Грузию, Казахстан или Сербию, а сотрудники продолжают удалённо работать из России. Но чаще возникает ситуация, при которой человек «следует за фирмой» за границу.

Внешняя среда становится токсичной

«Думаю, что основной отток специалистов мы пережили. Процессы вроде бы устаканились. Я не могу сказать, что дефицит кадров закончился, но мы адаптировались», — сказал ИА Регнум основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко, в 2016–2018 годах — советник президента России по вопросам развития интернета.

То, что дефицит рабочих рук и мозгов в IT-сфере всё же имеет место, признают и в правительстве. «Спрос на IT-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тыс. открытых IT-вакансий», — приводило в апреле ТАСС сообщение аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Выводы — озвученные в том числе на уровне правительства — весной прошлого года о том, что уже 85% вернулись обратно, пожалуй, сейчас выглядят несколько преждевременными.

«Я всё-таки считаю, что те, кто уехал, уже не вернутся — я со многими коммуницирую, и там желания вернуться не существует», — считает Клименко.

Схожие мнения высказывают и люди, знакомые с положением в отрасли: часто релоканты не планируют возвращаться, так как работодатель переехал за границу, но сама фирма при этом продолжает работать на российский рынок и российских клиентов (и таким образом не возникает ситуации, при которой IT-компания на новом месте оказывается в недружелюбной конкурентной среде).

Внешняя среда, впрочем, всё равно становится всё менее дружелюбной. По крайней мере, если речь идёт о Европе.

В этом смысле показательным стало заявление президента Чехии — страны, которая может приманивать российских айтишников перспективой работой в пражских офисах Microsoft, IBM или компании — разработчика Red Hat с зарплатой для классного специалиста, эквивалентной 250 тыс. рублей. Чешский президент Петр Павел на прошлой неделе заявил, что «за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше», — и напомнил о политике США в отношении этнических японцев в годы Второй мировой (японцев, в том числе американских граждан, как известно, «превентивно» помещали в концлагеря).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Павела и напомнив о проблемах россиян на Западе (от карьерных сложностей до угроз личной безопасности), призвал «учитывая происходящее, <…> наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть».

«Я уверен, что часть ещё вернется. Двери России открыты для всех, кто не был замешан в антигосударственной деятельности. Ну а те, кто не хочет жить и работать в нашей стране, я думаю, не вернутся или будут тянуть до последнего», — сказал ИА Регнум сенатор Константин Долгов.

Есть и весомая материальная причина вернуться из «релокации» — эту причину упомянул 1 июня премьер Михаил Мишустин, подчеркивая, что «дома лучше». Спрос на отдельные российские программные продукты вырос в 10–12 раз, сообщил глава правительства. И по логике, растёт востребованность специалистов.

«Модерировать сайт Камчатки, сидя в Кремниевой долине»

Но возникает вопрос, как привлечь (и надо ли привлекать) в Россию тех уехавших специалистов, которые, находясь за рубежом — и не в «токсичных» Чехии или Польше, а в тех же Казахстане или Грузии, — работают в российской фирме или на российский рынок.

На сайтах по поиску работы и сейчас много вакансий с возможностью удалёнки из-за границы — по договорам для индивидуальных предпринимателей или по разовым контрактам. Оплата указана преимущественно в рублях. Вакансии для удалёнщиков открыты как от небольших стартапов, так и со стороны более крупных российских компаний. Упоминается и право релоцироваться в другую страну для работы в местном офисе.

С одной стороны, дистанционный формат уже стал обычным делом, «регулировать коммерческие компании и говорить, как им нанимать людей, совершенно глупо», отмечает Клименко. С другой стороны, при работе из-за границы возникает вопрос об информационной безопасности государства (и не только — также и коммерческих банков), подчеркивает он.

«Наверно, не очень хорошо, когда системный администратор коммерческого банка находится, например, на Бали. Но коммерческие компании должны решать этот вопрос сами, — рассуждает Клименко. — Не вижу ничего плохого, чтобы системный администратор в Москве обслуживал государственный сайт на Камчатке. Но при этом он не должен жить в Индии или США».

В Россию — с гарантиями

Таким образом, добиваться не виртуального, а реального присутствия российских специалистов на родине всё же необходимо, полагают эксперты. «Особых мер для возвращения, может, и не стоит применять, но создавать привлекательные условия важно», — уверена Людмила Иванова-Швец.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что главным привлекательным условием должно быть поддержание стабильного курса рубля. Этот фактор (особенно на фоне экономических сложностей в Европе) уже побудил вернуться тех, кто до этого работал из Казахстана, Грузии или Армении на европейского заказчика, отмечает эксперт.

Клименко считает, что главным стимулом к возвращению IT-специалистов на родину (а это в основном молодые люди 20–35 лет) может стать предоставление брони от призыва. «Я не уверен, что сейчас будет очень большой поток вернувшихся: они за границей прижились, они научились там зарабатывать, — полагает собеседник. — Наверное, полгода назад нужно было бы, чтобы Минобороны РФ заявило: если человек работает программистом в условном «Яндексе», то его не призывают. Это очень простое определение — не то размытое, которое было, в формулировке «нужно специальное образование».

Необходима гарантия: если ты работаешь программистом в штате сертифицированной компании — мы тебя не призываем, считает Клименко. «Я думаю, тогда вернулись бы почти все. Сейчас из тех, кто остался за границей, около 30% могут вернуться, но они уже хлебнули международного опыта», — подчеркнул эксперт.

Свой рецепт предложил депутат от КПРФ Александр Ющенко, зампред профильного комитета по информполитике, информационным технологиям и связи. Он напомнил, что во многих западных компаниях работают специалисты, которые перебрались туда уже достаточно давно и на привлекательных условиях. Альтернативой может стать более высокий уровень гарантий, подчеркивает парламентарий.

«Мы как государство, как работодатель должны обеспечивать им такие условия, какие в своё время были организованы в Советском Союзе для физиков-ядерщиков, создававших атомную бомбу», — считает депутат. Речь, заметим, идёт не о «шарашках». Среди этих условий — современная техническая база, программа получения жилья молодыми специалистами, доступное образование для их детей, качественное здравоохранение, перечислил Ющенко.