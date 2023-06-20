Москва, 20 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами. Об этом 20 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023».

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Мы разговариваем с IT-компаниями — говорят, что многие возвращаются уже сами по себе», — сказал Шадаев.

Он добавил, что через неделю-две можно будет назвать точное число вернувшихся специалистов. По его словам, это достаточно значимая цифра.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию и отметил, что «дома лучше». Он поблагодарил программистов, разработчиков, всех, кто работает в этой сфере и помогает сделать Россию независимой в информационных технологиях.

Мишустин отметил, что численность программистов по сравнению с 2022 годом выросла на 13%, сейчас в стране работает более 740 тыс. человек.