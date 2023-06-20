Москва, 20 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В настоящее время рано «рисовать радужные картины» по поводу того, что в Россию возвращаются покинувшие её IT-специалисты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее в этот день глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что программа обратной релокации айтишников не понадобилась, так как они уже возвращаются в Россию, о чём свидетельствуют данные рекрутинговых площадок.

Как заявил Ющенко, такие позитивные доклады — это, конечно, хорошо, но они далеки от реальности. По словам депутата, кто-то вернулся, а кто-то нет. Однако рисовать радужные картины совершенно бессмысленно. Необходимо создать в России привлекательную профессиональную среду, чтобы люди возвращались туда, где они будут получать нормальную заработную плату и рассчитывать на социальные гарантии.

Он напомнил, что во многих западных компаниях работают специалисты, которые перебрались туда уже достаточно давно и на привлекательных условиях.

«И мы как государство, как работодатель должны обеспечивать им такие условия, какие в своё время были организованы в Советском Союзе для физиков-ядерщиков, создававших атомную бомбу», — сказал Ющенко.

Среди этих условий — современная техническая база, программа получения жилья молодыми специалистами, доступное образование для их детей, качественное здравоохранение.

Ющенко убеждён, что если не создать комфортные и выгодные условия, то люди продолжат искать их за границей.

«Но если мы обеспечим такие же условия в России, то айтишники вернутся, потому что на родине человек чувствует себя комфортнее, чем на чужбине. Русский человек за границей не выдерживает. И он будет с большим удовольствием возвращаться. Но он должен получить такие материально-технические возможности, которые как минимум будут не хуже, чем на Западе», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, если этого не сделать, то «останется просто верить», что айтишники вернутся, хотя в такой ситуации если кто-то и возвратится, то под конкретные задачи, а не массово.

В свою очередь, Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что многие IT-специалисты уезжали по требованиям работодателя — иностранной компании и для таких работников это была вынужденная мера. Сейчас рынок труда стабилизировался.

«Резкий спрос возник в условиях оттока и нехватки кадров, и сейчас спрос на айтишников сократился, а предложение растёт за счёт выхода на рынок молодых специалистов и тех, кто переобучился. Особых мер для возвращения, может, и не стоит применять, но создавать привлекательные условия важно», — сказала она.

По мнению Ольги Лебединской, доцента кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова возвращению некоторых айтишников поспособствовала стабильность курса рубля. Плюс сказывается ухудшение экономической ситуации во многих европейских странах. Сейчас возвращаются те, кто напрямую работал с западным заказчиком из Казахстана, Грузии, Армении.

«Фактически за рубежом остаются самые стойкие: которые работали в подразделениях западных компаний, которые перевезли своих сотрудников. И для них, скорее всего, потребуются более сильные преференции», — убеждена Лебединская.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Шадаева, сказанным им на конференции «CNews Forum Кейсы 2023», уже через неделю-две он сможет назвать точное число вернувшихся IT-специалистов. По его словам, речь будет идти о достаточно значимых цифрах.

Кроме того, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию и поблагодарил программистов, разработчиков, которые помогают сделать Россию независимой в информационных технологиях. Глава правительства также проинформировал, что спрос на отдельные российские программные продукты увеличился в 10–12 раз, а численность программистов по сравнению с 2022 годом — на 13%.

Растёт в России и количество IT-компаний — с января 2020 по май 2023 года оно стало больше на 12,7% и достигло значения в 200,7 тыс. организаций.