«Россияне установили трехлетний рекорд по отказам от гражданства», — утверждается в публикации англоязычного издания The Moscow Times, чей главный офис переехал из России в Нидерланды в марте прошлого года. Схожие по смыслу сообщения появились и в других СМИ либеральной направленности.

Сергей Корсун ИА REGNUM Сбежавшие из России

На первый взгляд, информация о «рекордных цифрах» — лишний довод в пользу сложившихся (благодаря тем же СМИ) представлений о «четвертой волне эмиграции» из России — о массовом выезде граждан на жительство за рубеж после начала спецоперации.

Однако на деле «трехлетний рекорд» отказов от гражданства — 4306 человек. Это примерно на 250 человек больше, чем в «коронавирусный «2021 году и на 400 больше, чем в 2020-м. А в «докоронавирусном» 2019 году было на 50 эмигрантов больше (данные опубликованы 8 февраля департаментом информации и печати МИД России).

Существует устойчивая медийная картина — массовые штурмы КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией и других пограничных переходов после начала СВО и после объявления о частичной мобилизации. Но на деле количество новых эмигрантов неизвестно. Да, по данным Росстата, в январе–июле прошлого года из России выехало 419 тыс. человек, в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Но часть людей уезжала в туристических целях, часть (в основном мигранты из Средней Азии, получившие гражданство) покидали Россию из-за отсутствия работы. Росстат лишь фиксировал увеличение количества выездов в государства СНГ (на 189 тысяч больше, чем в прошлом году) и в страны дальнего зарубежья (больше на 27,6 тыс. человек).

Безусловно, среди них были те, кто испугался боевых действий, кто не захотел жить «в этой стране», кто отправился искать счастья за границу. Были и те, кто каялся перед киевским режимом и, одевшись в цвета украинского флага, даже публично сжигал российские паспорта. Но о реальной доле таких «отказников» по идейным антироссийским соображениям можно судить по числу добровольных выходов из гражданства. А это количество, как можно уже убедиться, очень мало, с приростом всего в несколько сотен человек (в сравнении со средним показателем периода до СВО).

Львиная доля уехавших из России поступила так не потому, что «не хочет жить в этой стране». Нет, она собирается вернуться, как только будет поспокойнее. Расчет на то, что завершатся боевые действия либо сменится власть и Запад снимет санкции.

Ольга Смольская/РИА Новости Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Расчет на возвращение логичен, ведь у значительной части уехавших не так много средств. На Западе, не говоря уже о Турции и странах постсоветского пространства, они, в общем-то, никому не нужны. Статус «политических беженцев» смогут капитализировать лишь в виде кратковременных аплодисментов при условном сжигании российского паспорта. Сеть полна историй о том, как к сбежавшим из России относятся в той же Америке — «как к мусору», по выражению одного из новых эмигрантов, которое приводит The New York Times.

Возможно, отчасти поэтому нынешний «трехлетний рекорд» по отказам от гражданства (а значит, по полному разрыву бывших сограждан с Россией) вряд ли будет побит в 2023 году. Согласно последним опросам общественного мнения, за год количество желающих эмигрировать в другую страну россиян упало с 20% до 15%, и это считается вполне низким показателем, примерно на уровне Японии. В среднем по миру (опрос был глобальным) — 36%.

Российское государство не может не поддерживать тех, кто уехал за границу, ведь абсолютное большинство из них сохраняет российское гражданство (даже если при этом сжигает паспорт). Вопрос в том, как поддержать. Звучат предложения помочь эмигрантам лишиться нашего гражданства. Подразумевается, что каждый, кто сбежал из страны, лишился морального права называться россиянином.

Проблема в том, что здесь — как и во многих других вопросах — быстрые решения не являются правильными. И здесь даже дело не в юридических моментах (крайне непросто, если не невозможно, лишить человека гражданства, полученного по рождению). Дело в мотивах.

Кто-то уехал из России просто потому, что не может здесь работать — из-за введенных Западом ограничений на денежные переводы. Поэтому этот человек вынужден вести свой бизнес из, условно, Армении, но при этом он поддерживает СВО и, возможно, даже помогает нашим бойцам. И в отношении них никаких мер предпринимать, конечно же, нельзя.

Кто-то сбежал потому, что боится. Мобилизации, санкций — чего угодно. Да, в этом есть его вина, но есть и вина государства, которое, наверное, не смогло должным образом донести до человека информацию. В любом случае за страх наказывать нельзя.

Однако есть те, кто не просто сбежал из России, но и поливает ее грязью из-за рубежа. Кто в массовом порядке нарушает статьи УК — не только вызывающую дискуссии статью 280.3, касающуюся дискредитации вооруженных сил, но вполне конкретную статью 275 «Госизмена». В отношении этих людей ужесточение законодательства теоретически возможно, естественно, при соблюдении всех юридических норм.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Артур Смольянинов, покинувший Россию, в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины

В то же время в опубликованной паспортной статистике есть не только убывшие, но и прибывшие. Гражданство РФ получило в 2022 году более 690 тысяч человек, то есть более чем в сто раз больше, чем убыло. Даже если вычесть из этой цифры тех, кто получает российское гражданство не потому, что приехал в Россию, а потому, что Россия сама пришла к нему (по некоторым данным, сейчас на вошедших в состав РФ осенью территориях ежедневно подается около 8 тысяч заявлений на получение российского гражданства), все равно получается весьма значительное число.

Впрочем, к количеству прибывших часть населения страны тоже относится неоднозначно. «В рамках этой программы (по переселению соотечественников) вместо истинных соотечественников, носителей русского языка и культуры, в страну приезжают около 80% плохо образованных и враждебно настроенных мигрантов из Средней Азии, которые даже не собираются учить русский язык, что говорить про культуру», — написал в своем telegram-канале член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Тем самым фактически утверждается, что каждый мигрант из Средней Азии — враждебный элемент, не желающий интегрироваться в российское общество. По сути игнорируется тот факт, что соотечественники — это все жители Большой России (то есть бывшего СССР), которые мыслят по-русски, видят себя частью большой российской цивилизации и не готовы жить в тех осколках Большой России, которые стали национальными государствами.

Однако это непонимание, которое достаточно распространено в России и отчасти обосновано слабым контролем за мигрантами, а также практически отсутствием политики в области мягкой силы на постсоветском пространстве, безусловно требует внимания государства. Власть должна наводить порядок в миграционной сфере для того, чтобы выдавать российские паспорта тем, кто морально, ментально и юридически готов стать россиянами. А уж потом, во вторую очередь, задумываться о тех, кто себя россиянами уже давно не считает.