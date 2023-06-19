Москва, 19 июня, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Гражданам, уехавшим из России после начала военной спецоперации на Украине, следует вернуться из-за нарастания на Западе антироссийской риторики. Потом может стать поздно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 июня в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, более половины россиян, покинувших страну после февраля 2022 года, уже вернулись, и этот процесс продолжается. Чужбина не станет Родиной, подчеркнул Володин. Он пояснил, что люди возвращаются, так как не могут обрести в других странах желаемый комфорт, кроме того, они сталкиваются с проявлениями русофобской политики.

Многие намеревались спокойно отсидеться за границей, но столкнулись с тем, что к ним относятся как к людям второго сорта. Работу не дают, предприятия банкротят, детей травят в школах, добавил спикер Госдумы.

«Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», — написал Володин.

Он напомнил о заявлении президента Чехии Петра Павела, который предложил отправлять проживающих за границей российских граждан в концлагеря. Такое уже происходило в США 80 лет назад, когда в лагеря согнали всех японцев.

Как сообщало ИА Регнум, о проявлениях в странах Запада нетерпимости к России и её гражданам постоянно говорят российские политики и эксперты. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, загранучреждениям в США приходится работать в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предупредил о том, что банки Евросоюза будут блокировать операции российских граждан, отказываясь признавать какие-либо их права.