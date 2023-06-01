Нижний Новгород, 1 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию и отметил, что «дома лучше». Об этом он заявил 1 июня на VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM it

«Тем, кто ещё не принял решение о возвращении на родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Там тоже хорошо, но дома лучше», — заявил Мишустин в речи, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр поблагодарил программистов, разработчиков, которые стоят за программными продуктами, всех кто работает в этой сфере и помогает сделать Россию независимой в информационных технологиях. Он добавил, что спрос на отдельные отечественные программные продукты, по экспертным оценкам, увеличился в 10–12 раз. Как отметил Мишустин, численность программистов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13%, сейчас в стране работает свыше 740 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января представитель Кремля Дмитрий Песков, отметил, что квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и российское руководство заинтересовано в том, чтобы создать необходимые условия для их возвращения.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко 21 апреля сообщили, что спрос на IT-кадры в России в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. Так, на начало 2023 года на российском рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий. Отметим также, что в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» реализуется обучение IT-специальностям. С 2019 года на обучение приняли более 343 тысяч человек.