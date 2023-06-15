С 70-летним юбилеем поздравил 15 июня председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин. Назвав китайского лидера дорогим другом, российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества Москвы и Пекина.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Свои поздравления председателю Си, вероятно, приготовил и госсекретарь США Энтони Блинкен, чей официальный визит в Китай намечен на 16–19 июня. Впрочем, важнее выглядит другая интрига: что главный вашингтонский дипломат приготовил юбиляру в подарок. Вояж Блинкена совпал с очередным витком американо-китайского противостояния, и, по идее, приезд шефа вашингтонской дипломатии должен хотя бы отчасти сбить напряженность.

12 июня китайский министр финансов Лю Кунь остро раскритиковал ограничения на импорт, которые ввели США против компаний из КНР. На следующий день глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что США «злоупотребили государственной властью, чтобы преследовать китайские компании, попрали международный торговый порядок и правила мировой торговли и истерически дестабилизировали глобальные цепочки производства и поставок всеми возможными средствами».

А уже 14 июня, практически накануне визита главы Госдепа, Цинь Ган заявил Блинкену в ходе телефонного разговора: Соединённым Штатам следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его суверенитету, безопасности и интересам развития.

Анонсированная поездка Блинкена связана с тем, что «США стремятся ослабить напряжённость, которая спровоцировала опасения открытого конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира», отмечает Bloomberg. Агентство особо подчеркивает: нынешний глава американской дипломатии — наиболее высокопоставленный чиновник США из тех, что посещали Китай за последние пять лет.

Также источник Bloomberg сетует, что ранее была отклонена просьба президента США Джо Байдена о встрече или телефонном разговоре с Си Цзиньпином. Предложение Вашингтона о встрече министров обороны двух стран в Сингапуре в начале июня тоже не вызвало понимания у Пекина. А обнаруженный и сбитый в воздушном пространстве США «китайский воздушный шар-шпион спровоцировал новый виток напряжения, включая недавние стычки между американскими и китайскими самолетами и кораблями в Тихом океане и опасения, что Китай может готовиться к вторжению на Тайвань в ближайшие годы».

В Пекине к визиту Блинкена отнеслись с явной настороженностью. «Высокопоставленный американский чиновник может использовать эту поездку и некоторые вызывающие озабоченность темы в качестве козыря, продолжая раздувать так называемую китайскую угрозу», — отмечало китайской англоязычное издание Global Times, связанное с ЦК КПК. Издание поясняло — «в Вашингтоне существует мощная оппозиция возможному улучшению отношений США с Китаем».

«В политике холодно, в экономике горячо»

Продолжающееся противостояние США и Китая отличает одна особенность, отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, китаевед Алексей Маслов.

«Ни одна из сторон не хочет уступать, но и не хочет полностью размежеваться, — пояснил Маслов ИА Регнум. —

Китай напрямую заявил, что ни о каком полном размежевании с США речи быть не может. Да и США перестали говорить про «decoupling» — постепенный экономический разрыв».

При этом эксперт обращает внимание, что для Китая в отношениях с США существует безусловная «красная линия».

«По Тайваню США даже в малой степени свою риторику не уменьшили и не сократили, не сделали более мирной, — отметил Маслов. — При этом американцы заставили многие тайваньские заводы перемещаться в США. Тем самым американская экономика выигрывает, а тайванская — проигрывает. В том числе потому, что в плане налогообложения выгоднее оставаться на Тайване. Никакой договорённости здесь быть не может, пока США не сдадут немного назад».

В этой ситуации США поднимают «переговорную планку», отмечает Маслов.

Однако руководство Китая отлично понимает, что Тайвань в любом случае останется «болевой точкой», на которую США в дальнейшем будут нажимать снова. «Поэтому Китай не хочет просто «подвешивать» эту ситуацию и пытается достичь какого-то разумного соглашения», — рассуждает эксперт.

При этом Китай по-прежнему очень сильно зависит от торговли с США и от западных технологий, напоминает Маслов. Прежде всего, речь о микрочипах, уточняет он. И в этой ситуации китайское руководство пытается отстаивать формулу «в политике холодно, в экономике горячо». То есть пытается разделить эти два вопроса.

Визит Блинкена, по мнению собеседника, нацелен на попытку немного отойти от «красных линий», не сдав при этом ни одной позиции. При этом американская сторона в обмен на снижение эскалации вокруг Тайваня будет добиваться, чтобы в Китае не был затронут американский бизнес и чтобы Пекин уменьшил поддержку Москвы.

«В свою очередь, Китай довольно эффективно начал работать на международной арене, — рассуждает эксперт. —

США обеспокоены, что Китай начал грамотно вести переговоры с Европой без самих США. Прежде всего, речь о позиции по украинскому вопросу».

Более того, на 18–23 июня намечен визит премьера госсовета КНР Ли Цяна в Германию, отмечает Маслов. «И США, конечно, беспокоятся, как бы Китай здесь не отжал позиции Вашингтона», — указывает собеседник.

Не по рецептам Киссинджера

Но «подарки», с которыми готовится прибыть в Пекин американский госсекретарь, могут вызвать у китайской стороны обратную реакцию, допускает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Блинкен не раз, с самого момента вступления в свою должность, демонстрировал, что он «гениально» умеет портить отношения с Китаем, даже когда Пекин готов к неким деэскалационным мерам», — заметил Дробницкий в комментарии ИА Регнум. Показательным, напомним, в этом смысле стал дебют госсекретаря Блинкена на американо-китайском саммите на Аляске в 2021 году — команда Госдепа пыталась выступать с позиции силы и получила жесткую отповедь от представителей Пекина.

«У либеральной элиты США свои установки, которые она просто никуда не может деть. Эти установки идеологически очень жёстко определены, и никто, даже из стоящих за администрацией, желая наладить отношения с Китаем, сильно повлиять на идеологическую установку не может», — заметил Дробницкий.

Установка проста: «Соединённые Штаты — главные в этом мире, в котором всё должно быть построено на пресловутом порядке, основанном на правилах», пояснил собеседник. Подобный либерально-глобалистский «идеализм» — следствие усвоенного ещё на университетской скамье убеждения: всё, что отличается от демократии западного образца, — «это автократия, враги, «джунгли».

Поэтому от визита Блинкена следует ожидать не столько прагматичного торга (в духе политического реалиста Генри Киссинджера, в своё время организовавшего встречу Ричарда Никсона и Мао Цзедуна), а выражения разного рода «озабоченностей», считают эксперты.

Госсекретарь приедет в Пекин с той повесткой, которую озвучивают американские массмедиа, полагает Дробницкий. «Китай помогает России в её «агрессии против Украины». Тайвань — это как бы часть Китая, но такая, которой Китай не может владеть. Мы туда оружие поставляем, но это не противоречит последним циркулярам Госдепартамента», — перечислил собеседник «общие места» американской повестки.

Лучше бы отправили Илона Маска

В американской политической и бизнес-элите есть силы, которые ещё лелеют надежды на некую разрядку в отношениях с Пекином, подобную той, что произошла в середине 1970-х. На это указал политолог Малек Дудаков.

«Но это вряд ли осуществимо, — сказал Дудаков ИА Регнум. — Есть в США, безусловно, представитель такой «партии мира», Илон Маск, который недавно как раз в Китай ездил. И нынешний директор ЦРУ Уильям Бёрнс, в общем-то, довольно реалистично настроенный человек».

Но у Энтони Блинкена, по мнению эксперта, нет шансов показать Пекину что-либо стоящее. «Обменяются мнениями, «сверят часы» и так далее», — прогнозирует собеседник.

Конечно, «в команде Байдена хотели бы внести раскол в отношения между Китаем и Россией», используя незаинтересованность КНР в уже упомянутом decoupling’е (сведении отношений к нулю), отмечает эксперт.

Но это малореалистичный сценарий, уверен Дудаков. «Американцы сейчас действуют очень топорно, а позиция Пекина от одного визита точно не поколеблется», — рассуждает политолог.

Собеседники сходятся во мнении: вашингтонская политическая элита в нынешнем её виде не способна сделать Пекину серьёзное предложение, которое полностью устранило бы основные опасения Китая. И в первую очередь это касается дальнейшего противостояния вокруг Тайваня. Предстоящий визит Блинкена может сопровождаться некими предложениями, которые позволят временно отойти от «красных линий» только для того, чтобы в дальнейшем вернуться к ним снова.