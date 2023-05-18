Патриарх американской политики и дипломатии Генри Киссинджер в канун своего столетия (полным ровесником века он станет 27 мая) дал развернутое интервью лондонской газете The Economist — влиятельному изданию, которое старше Киссинджера «всего» на 79 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Политик, который определял внешний курс США еще при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде (Киссинджер был советником президента по нацбезопасности в 1969–1975 гг., а с 1973 по 1977 год возглавлял Госдепартамент), и сейчас считается супертяжеловесом вашингтонской политики и дипломатии, поэтому к его мнению не могли не прислушаться и в США, и в мире.

В начале мая в эфире CBS Sunday Morning Киссинджер дал прогноз: переговоры России и Украины по урегулированию конфликта начнутся уже до конца года. В нынешнем интервью бывший глава Госдепа не стал делать предсказаний. Но Киссинджер назвал условие, при котором боевые действия, по его мнению, прекратятся.

Членство Киева в НАТО как «рецепт» мира

«Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — указал Киссинджер. Экс-шеф американской дипломатии добавил: если бы он имел возможность обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, он бы посоветовал ему одобрить вступление Украины в НАТО, поскольку-де такой исход приведёт к укреплению безопасности в регионе.

Ветеран американской дипломатии отметил, что Европа активно накачивает Украину оружием, что в итоге сделает ее страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в регионе. Именно поэтому, по логике Киссинджера, за Киевом требуется присмотр со стороны альянса.

С этим тезисом Киссинджер неоднократно выступал и ранее, и сейчас он подробно разъяснил свою мотивацию, пояснил ИА REGNUM старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев. Экс-глава Госдепа, будучи, представителем школы политических реалистов, исходит из тезиса, который представляется ему логичным. «Если Украина будет принята в НАТО, она будет скреплена коллективными обязательствами, будет находиться в прямом подчинении альянса, и, скорее всего, с точки зрения Киссинджера, никакого возобновления конфликта не будет», — указал Межуев.

Поскольку все, включая Киссинджера, прекрасно понимают, что договоренности между Москвой и Киевом быть не может, то залогом остановки конфликта (по мнению главы Госдепа) может стать принятие в альянс тех территорий, которые остаются под контролем Киева.

Межуев указывает: в том же интервью Киссинджер фактически предлагает смириться с тем, что какая-то часть бывшей украинской территории, не признаваемая Киевом как потерянная, будет находиться у России.

«Правда, Киссинджер в интервью называет исключительно Севастополь, но, вероятно, имеется в виду весь Крым», —

отметил эксперт.

Represented by ZUMA Press, Inc. Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев 20 апреля 2023

В Москве «мирное предложение» Киссинджера прокомментировали достаточно резко. Если бы Украину приняли в Североатлантический альянс, это стало бы прямой и явной угрозой человечеству, отметил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. НАТО ведёт гибридную войну с Россией; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; России придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами, а это привело бы к применению пятой статьи Вашингтонского договора, пояснил замруководителя Совбеза России.

Как бы то ни было, полагает Межуев, заявление экс-госсекретаря логично вытекает из позиции американских реалистов, которые хотели бы поскорее завершить конфликт и надеются, что в условиях конфликта с Китаем можно будет положиться на нейтральную позицию России. А именно столкновение интересов Вашингтона и Пекина, а не конфликт на Украине Киссинджер считает главной опасностью для человечества.

США и Китай как угрозы миру

Киссинджер, который в свое время сделал немало для организации исторической встречи Никсона и Мао Цзэдуна, выразил надежду, что нынешний президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявит: «Две величайшие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».

Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией в Европе перед Первой мировой войной — когда «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия (в данном случае равновесия вокруг Тайваня) грозит катастрофой. Статья в The Economist, отметим, озаглавлена: «Генри Киссинджер объясняет, как избежать третьей мировой войны».

Li Gang/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин инспектирует гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК)

«Сложно не согласиться с таким профессионалом международных отношений. Да, конфликт постепенно обостряется», — комментирует ИА REGNUM политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Но ситуация 2023 года очевидно отличается от расклада сил в 1914-м, заметил эксперт. По его мнению, США и Китай находятся в большей экономической взаимозависимости, чем мировые державы, соперничавшие перед Первой мировой.

Но при этом Ярыгин отметил:

«Если Вашингтон считает, что их экономика настолько прочна, что связь с союзниками и соратниками позволит им выйти победителями из этого противостояния, то жертва в виде судьбы Тайваня будет возможна».

Кроме того, маловероятен и предложенный Киссинджером вариант переговоров Байдена и Си, полагает политолог-американист. В том числе и потому, что в преддверии выборов 2024 года Белый дом вряд ли пойдет на такой шаг. Во-вторых, Пекин очевидно не станет обсуждать вопрос о статусе Тайваня, который КНР априори считает своим.

Успокаивает то, что пекинское руководство, очевидно, видит возможности воссоединения Тайваня с материком не только и не столько военным путем. По мнению Ярыгина, КНР делает ставку на постепенное втягивание острова в свою политическую орбиту. Серьезные надежды, добавим, Китай испытывает в отношении президентских выборов на Тайване в 2024 году, где победу может одержать кандидат от партии Гоминьдан (которая сейчас склоняется к идее мирной интеграции «двух Китаев»).

Но даже такой мирный исход не означает, что на Дальнем Востоке станет спокойнее, ведь региональных игроков очень беспокоит усиление Китая. 10 мая, напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует переговоры об открытии офиса НАТО в Токио — шаг беспрецедентный и свидетельствующей о намерении напрямую «подключить» дальневосточного союзника США к атлантическому военному блоку.

Киссинджер предсказал превращение Японии в ядерную державу

«Есть четкое представление, куда они идут», — подчеркнул экс-госсекретарь, говоря о планах руководства Японии. Бывший противник США по Второй мировой, ставший более чем на полвека государством без наступательных вооружений и в целом без полноценной армии, по прогнозу Киссинджера,

«движется к тому, чтобы стать ядерной державой через пять лет».

Теоретически такая возможность есть, при том что в действующей конституции Японии закреплен «пацифистский» статус страны, полагает руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. Япония сейчас фактически отказывается от принятого парламентом страны в 1971 году принципа трёх ограничений — «не производить», «не иметь», «не ввозить» ядерное оружие, сказал эксперт ИА REGNUM.

Mod.go.jp ВМС Японии

Трудно представить себе, что американские военные корабли перед заходом на японскую территорию где-то выгружают ядерное оружие, — заметил эксперт. Но дело не только в этом. Япония при желании может произвести необходимое ядерное оружие и самостоятельно, имея нужный научно-технический и производственный потенциал, полагает Кистанов. Японцы, сделавшие в свое время ставку на развитие атомной энергетики, «уже накопили достаточное количество расщепляющихся материалов, плутония, урана», указал эксперт.

Три страны, с которыми соседствует Япония и с которыми страна находится в сложных отношениях, — Россия, КНДР и главный оппонент Китай — обладают ядерным оружием. «Синдзо Абэ выступал с идеей: Япония совместно с американцами использует американское атомное оружие на своей территории, как это делает Германия», — указал Кистанов. Но у Токио уже есть сомнения в эффективности американского атомного зонтика. Не добавила Японии уверенности линия поведения 45-го президента США Дональда Трампа, который говорил: союзники должны сами заботиться о своей безопасности или же платить Вашингтону за эту услугу, отметил Кистанов. «Трамп ушел, но, как говорится, осадочек остался», — добавил эксперт.

Вашингтон, очевидно, не заинтересован в превращение Японии в самостоятельного участника ядерного клуба. Но и если США согласятся с вариантом, который предлагал покойный Абэ (а он продолжает теоретически обсуждаться, отмечает Кистанов), это тоже чревато неконтролируемой эскалацией в регионе. Обретение Японией «военного атома» «вызовет крайне негативную реакцию со стороны соседних стран, Китая, России, Северной Кореи и даже Южной Кореи, которая до сих пор не может простить Японии колониальное прошлое», указывает Кистанов.

Об этом, как полагают эксперты, и пытается предупредить Генри Киссинджер. Милитаризация Японии, возможное столкновение США и Китая и конфликт на Украине (который экс-глава Госдепа призывает остановить как можно скорее) — это, по сути, три возможные точки, с которых может начаться Третья мировая, которую, судя по заголовку The Economist, и пытается предупредить Киссинджер. Но вопрос в том, прислушается ли нынешняя команда Джо Байдена и Энтони Блинкена к предупреждениям патриарха вашингтонской политики и дипломатии.

Доводы «гуру», скорее, проигнорируют

Интерес к фигуре почти столетнего Киссинджера не случаен — он сохранил свой авторитет в истеблишменте, отметил директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Иное дело, что те принципы баланса сил и интересов, которых Киссинджер придерживался в бытность действующим политиком, сейчас не в чести.

Но поскольку подход в духе школы «реальной политики» уже не признаётся нынешними руководителями американской дипломатии, Россию никто в Вашингтоне не воспринимает в качестве равной державы, и то же касается отношения к Китаю, сказал Рогулев ИА REGNUM.

Сейчас внешняя политика США, как отмечает специалист, подчинена приверженцам идеи глобального доминирования, которым свойственна самонадеянность.

«Но всё это Америка уже проходила,

— напоминает Рогулев. — Киссинджер занял пост госсекретаря в 1973-м, когда США «провалились» во Вьетнаме, когда престиж страны упал и только ленивый не плевал в сторону Соединенных Штатов. По всему миру были антивоенные выступления. Ему нужно было поднимать престиж страны, вот он и решил, так сказать, этот баланс включить в интересы США».

«Но сейчас американские политики считают, что они «пуп земли», что они доминируют и любую страну «заткнут за пояс», будут делать, что хотят», — констатировал американист.