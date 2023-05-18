Патриарх американской политики и дипломатии Генри Киссинджер в канун своего столетия (полным ровесником века он станет 27 мая) дал развернутое интервью лондонской газете The Economist — влиятельному изданию, которое старше Киссинджера «всего» на 79 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Политик, который определял внешний курс США еще при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде (Киссинджер был советником президента по нацбезопасности в 1969-75 годах, а с 1973 по 1977 возглавлял Госдепартамент) и сейчас считается супертяжеловесом вашингтонской политики и дипломатии — поэтому к его мнению не могли не прислушаться и в США, и в мире.

В начале мая в эфире CBS Sunday Morning Киссинджер дал прогноз: переговоры России и Украины по урегулированию конфликта начнутся уже до конца года. В нынешнем интервью бывший глава Госдепа не стал делать предсказаний. Но Киссинджер назвал условие, при котором боевые действия — по его мнению — прекратятся.

Членство Киева в НАТО как «рецепт» мира

«Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальным уровне», — указал Киссинджер. Экс-шеф американской дипломатии добавил: если бы он имел возможность обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, он бы посоветовал ему одобрить вступление Украины в НАТО, поскольку-де такой исход приведёт к укреплению безопасности в регионе.

Ветеран американской дипломатии отметил, что Европа активно накачивает Украину оружием, что в итоге сделает ее страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в регионе. Именно поэтому, по логике Киссинджера, за Киевом требуется присмотр со стороны альянса.

С этим тезисом Киссинджер неоднократно выступал и ранее, и сейчас он подробно разъяснил свою мотивацию, пояснил ИА REGNUM старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев. Экс-глава Госдепа, будучи, представителем школы политических реалистов, исходит из тезиса, который представляется ему логичным. «Если Украина будет принята в НАТО, она будет скреплена коллективными обязательствами, будет находиться в прямом подчинении альянса, и, скорее всего, — с точки зрения Киссинджера — никакого возобновления конфликта не будет», — указал Межуев.

Поскольку все — включая Киссинджера — прекрасно понимают, что договоренности между Москвой и Киевом быть не может, то залогом остановки конфликта (по мнению главы Госдепа) может стать принятие в альянс тех территории, которые остаются под контролем Киева.

Межуев указывает — в том же интервью Киссинджер фактически предлагает смириться с тем, что какая-то часть бывшей украинской территории, не признаваемая Киевом как потерянная, будет находиться у России.

«Правда, Киссинджер в интервью называет исключительно Севастополь, но, вероятно, имеется в виду весь Крым», —

отметил эксперт.

Represented by ZUMA Press, Inc. Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев 20 апреля 2023

В Москве «мирное предложение» Киссинджера прокомментировали достаточно резко. Если бы Украину приняли в Североатлантический альянс, это стало бы прямой и явной угрозой человечеству, отметил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. НАТО ведёт гибридную войну с Россией; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; России придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами, а это привело бы к применению пятой статьи Вашингтонского договора, пояснил замруководителя Совбеза России.

Как бы то ни было, полагает Межуев, заявление экс-госсекретаря логично вытекает из позиции американских реалистов — которые хотели бы поскорее завершить конфликт и надеются, что в условиях конфликта с Китаем можно будет положиться на нейтральную позицию России. А именно столкновение интересов Вашингтона и Пекина, а не конфликт на Украине Киссинджер считает главной опасностью для человечества.

США и Китай как угрозы миру

Киссинджер, который в свое время сделал немало для организации исторической встречи Никсона и Мао Цзэдуна, выразил надежду, что нынешний президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявит: «Две величайшие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».

Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией в Европе перед Первой мировой войной — когда «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия (в данном случае, равновесия вокруг Тайваня) грозит катастрофой. Статья в The Economist, отметим, озаглавлена: «Генри Киссинджер объясняет, как избежать Третьей мировой войны».

Li Gang/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин инспектирует гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК)

«Сложно не согласиться с таким профессионалом международных отношений. Да, конфликт постепенно обостряется», — комментирует ИА REGNUM политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Но ситуация 2023 года очевидно отличается от расклада сил в 1914-м, заметил эксперт. По его мнению, США и Китай находятся в большей экономической взаимозависимости, чем мировые державы, соперничавшие перед Первой мировой.

Но при этом Ярыгин отметил:

«Если Вашингтон считает, что их экономика настолько прочна, что связь с союзниками и соратниками позволит им выйти победителями из этого противостояния, то жертва в виде судьбы Тайваня будет возможна».

Кроме того, маловероятен и предложенный Киссинджером вариант переговоров Байдена и Си, полагает политолог-американист. В том числе, и потому, что в преддверии выборов 2024 года Белый дом вряд ли пойдет на такой шаг. Во-вторых, Пекин очевидно не станет обсуждать вопрос о статусе Тайваня, который КНР априори считает своим.

Успокаивает то, что пекинское руководство очевидно видит возможности воссоединения Тайваня с материком не только и не столько военным путем. По мнению Ярыгина, КНР делает ставку на постепенное втягивание острова в свою политическую орбиту. Серьезные надежды, добавим, Китай испытывает в отношении президентских выборов на Тайване в 2024 году — где победу может одержать кандидат от партии Гоминьдан (которая сейчас склоняется к идее мирной интеграции «двух Китаев»).

Но даже такой мирный исход не означает, что на Дальнем Востоке станет спокойнее — ведь региональных игроков очень беспокоит усиление Китая. 10 мая, напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует переговоры об открытии офиса НАТО в Токио — шаг беспрецедентный, и свидетельствующей о намерении напрямую «подключить» дальневосточного союзника США к атлантическому военному блоку.

Киссинджер предсказал превращение Японии в ядерную державу

«Есть четкое представление, куда они идут», — подчеркнул экс-госсекретарь, говоря о планах руководства Японии. Бывший противник США по Второй мировой, ставший более чем на полвека государством без наступательных вооружений и в целом, без полноценной армии, по прогнозу Киссинджера,

«движется к тому, чтобы стать ядерной державой через пять лет».

Теоретически такая возможность есть — притом, что в действующей конституции Японии закреплен «пацифистский» статус страны, полагает руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. Япония сейчас фактически отказывается от принятого парламентом страны в 1971 году принципа трёх ограничений — «не производить», «не иметь», «не ввозить» ядерное оружие, сказал эксперт ИА REGNUM.

Mod.go.jp ВМС Японии

Трудно представить себе, что американские военные корабли перед заходом на японскую территорию где-то выгружают ядерное оружие, — заметил эксперт. Но дело не только в этом. Япония при желании, может произвести необходимое ядерное оружие и самостоятельно, имея нужный научно-технический и производственный потенциал, полагает Кистанов. Японцы, сделавшие в свое время ставку на развитие атомной энергетики, «уже накопили достаточное количество расщепляющихся материалов, плутония, урана», указал эксперт.

Три страны, с которыми соседствует Япония, и с которыми страна находится в сложных отношениях — Россия, КНДР и главный оппонент, Китай, обладают ядерным оружием. «Синдзо Абэ выступал с идеей: Япония совместно с американцами использует американское атомное оружие на своей территории — как это делает Германия», — указал Кистанов. Но у Токио уже есть сомнения в эффективности американского атомного зонтика. Не добавила Японии уверенности линия поведения 45-го президента США Дональда Трампа, который говорил: союзники должны сами заботиться о своей безопасности, или же платить Вашингтону за эту услугу, отметил Кистанов. «Трамп ушел, но, как говорится, осадочек остался», — добавил эксперт.

Вашингтон очевидно не заинтересован в превращение Японии в самостоятельного участника ядерного клуба. Но и если США согласятся с вариантом, который предлагал покойный Абэ (а он продолжает теоретически обсуждаться, отмечает Кистанов), это тоже чревато неконтролируемой эскалацией в регионе. Обретение Японией «военного атома» «вызовет крайне негативную реакцию со стороны соседних стран, Китая, России, Северной Кореи и даже Южной Кореи, которая до сих пор не может простить Японии колониальное прошлое», указывает Кистанов.

Об этом, как полагают эксперты, и пытается предупредить Генри Киссинджер. Милитаризация Японии, возможное столкновение США и Китая, и конфликт на Украине (который экс-глава Госдепа призывает остановить как можно скорее) — это по сути три возможные точки, с которых может начаться Третья мировая. Которую, судя по заголовку The Economist, и пытается предупредить Киссинджер. Но вопрос в том, прислушается ли нынешняя команда Джо Байдена и Энтони Блинкена к предупреждениям патриарха вашингтонской политики и дипломатии.

Доводы «гуру», скорее, проигнорируют

Интерес к фигуре почти столетнего Киссинджера не случаен — он сохранил свой авторитет в истеблишменте, отметил директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Иное дело, что те принципы баланса сил и интересов, которых Киссинджер придерживался в бытность действующим политиком, сейчас не в чести.

Но поскольку подход в духе школы «реальной политики» уже не признаётся нынешними руководителями американской дипломатии, Россию никто в Вашингтоне не воспринимает в качестве равной державы, и то же касается отношения к Китаю, сказал Рогулев ИА REGNUM.

Сейчас внешняя политика США, как отмечает специалист, подчинена приверженцам идеи глобального доминирования, которым свойственна самонадеянность.

«Но всё это Америка уже проходила,

— напоминает Рогулев. — Киссинджер занял пост госсекретаря в 1973-м, когда США «провалились» во Вьетнаме, когда престиж страны упал и только ленивый не плевал в сторону Соединенных Штатов. По всему миру были антивоенные выступления. Ему нужно было поднимать престиж страны, вот он и решил, так сказать, этот баланс включить в интересы США».

«Но сейчас американские политики считают, что они «пуп земли», что они доминируют и любую страну «заткнут за пояс», будут делать, что хотят», — констатировал американист