Москва, 15 июня, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму по поводу его 70-летнего юбилея, в которой назвал китайского лидера дорогим другом и пожелал ему благополучия и успехов. Поздравительную телеграмму 15 июня опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Как отметил глава государства, под руководством Си Цзиньпина КНР добилась впечатляющих успехов: экономика страны уверенно растёт, благосостояние жителей Китая повышается, а позиции Пекина в мире укрепляются.

Путин уточнил, что переизбрание юбиляра генсеком ЦК КПП и председателем КНР подтвердило его высокий политический авторитет и широкую поддержку проводимой Си Цзиньпинем политики.

«Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях», — говорится в телеграмме.

Также российский лидер уточнил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с председателем КНР по актуальным вопросам повестки дня на двустороннем, региональном и мировом уровне на благо российского и китайского народов.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заключается в поздравлении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Си Цзиньпин на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным попросил передать привет Путину. Он подчеркнул, что отношения двух стран уверенно развиваются. Также председатель КНР пояснил, что идёт многоплановое сотрудничество и достигнутые договорённости реализуются шаг за шагом.