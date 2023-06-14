Пекин, 14 июня, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его суверенитету, безопасности и интересам развития. Об этом 14 июня заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном, его слова привело Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе беседы глава китайского МИД изложил своему американскому коллеге позицию Пекина по вопросу Тайваня и другим ключевым темам.

«Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Блинкен обсудил с Цинь Ганом важность поддержания открытых линий связи между США и Китаем во избежание «просчётов и конфликтов». При этом он «чётко дал понять» своему коллеге из Китая, что США продолжат дипломатические усилия для поднятия беспокоящих их вопросов и обсуждения потенциального сотрудничества.

Издание Politico сообщило 8 июня, что госсекретарь США на этой неделе может приехать в Китай с визитом. Он хочет приехать в Пекин по завершении своей поездки на Ближний Восток.