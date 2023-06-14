Помощники президента США Джо Байдена сообщили конгрессменам: в Белом доме хотели бы перейти в отношениях Украины и НАТО к чему-то похожему на то, что называют «израильской моделью». Такое утверждение содержится в опубликованной 14 июня статье The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Упомянутая израильская модель предполагает некие «10-летние обязательства в области безопасности», особую поддержку со стороны стран НАТО — но без перспективы вступления в альянс. Израиль, будучи одним из главных союзников США на Ближнем Востоке и одним из основных получателей американских вооружений, напомним, в НАТО не входит — в отличие, например, от Турции.

Статья в NY Times начинается с констатации факта: администрация Байдена за те 16 месяцев, что продолжается СВО, использовала любую возможность, чтобы продемонстрировать единство НАТО в отношении Украины. «Но по одному ключевому вопросу господин Байден оказался несколько изолированным внутри альянса» — это в вопросе «когда и как Киев присоединится» к военному объединению, отмечают колумнисты NYT Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер. Утверждается, что Белый дом «с осторожностью относится к ввязыванию НАТО в прямую войну с Москвой» и потому стремился сохранить статус-кво последних десяти лет: «расплывчато обещать» Украине присоединение к альянсу, «но без установленного графика».

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика

Из Вильнюса — без «карты»

Но сейчас ситуация иная, и ведущая страна НАТО столкнулась с разногласиями внутри альянса, которых очень опасаются в Вашингтоне. «Многие союзники, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Украине твердую политическую приверженность членству в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе», — отмечает NY Times. При этом Германия выступает явно против предоставления Украине кандидатского статуса. И главное — возражают сами США.

Ещё в апреле Вашингтон выступил против принятия «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. Представитель совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказался более расплывчато — упомянул режим открытых дверей, но подчеркнул, что требуется консенсус всех союзников по альянсу. А консенсуса нет.

Но компромиссный «израильский вариант» не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркивает NY Times. В Киеве считают, что только членство в НАТО может гарантировать безопасность киевского режима. За те же 16 месяцев СВО мнение украинского руководства явно переменилось. Как ранее утверждал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, украинский президент в марте 2022 года согласился на «израильскую модель». В этом варианте Киеву предложили без присоединения к НАТО и без предоставления каких-либо гарантий получить мощную армию, но полагаться в обороне только на собственные силы, пояснял тогда Беннет.

По всей видимости, в Вильнюсе украинским гостям предложат очередной компромисс, полагают в NYT. Будут даны обязательства продолжить поставки вооружений и боеприпасов, вне зависимости от успехов контрнаступления, повышения уровня отношений в комиссии НАТО — Украина до одноименного совета (т. е. до уровня, который в случае России существовал в 2002–2022 годах). Но без «дорожной карты». Правда, ещё в мае глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на другое — на саммите в Вильнюсе 11–12 июля получить приглашение в альянс.

ЦАХАЛ и ВСУ — почти вровень. Но есть разница

Впрочем, Киев вряд ли получит и сотрудничество по «израильской модели», полагают эксперты. «Моё мнение — партнёрство по израильскому образцу может быть только с Израилем, — сказал ИА Регнум замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Такое партнёрство предусматривает почти неограниченную помощь, как финансовую, так и военную, разве что без прямого вступления в войну. С другими государствами это невозможно, потому что Израиль — это особая история. Таких государств больше просто нет и быть не может. Кроме того, в Америке очень сильно еврейское лобби. Как никакое другое».

Израиль обладает собственной развитой военной промышленностью, системой подготовки личного состава и мощной армией, которая превосходит вооружённые силы практически всех государств Европы, отметил Храмчихин. Поэтому разговоры о некоем особом сотрудничестве с НАТО — это попытка выполнить обязательства по защите Украины, которые взял на себя Запад, но при этом не пустить Киев в НАТО.

Заметим, что в рейтинге военной силы по версии портала Global Firepower армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на 18-м месте (выше, чем, например, армии Польши, Испании или Германии), но ВСУ поместили выше — на 15-ю позицию. С другой стороны, очевидно, что ЦАХАЛ, опирающаяся на собственно израильский ВПК, не столь зависит от зарубежных поставок оружия и боеприпасов, как украинская армия, которую «накачивает» Запад.

«Запад сам загнал себя в ситуацию, когда он оказывается должен Киеву. Он зависит от Украины в политическом смысле. Можно сказать, что как Украина в экономическом смысле зависит от Запада, в отношении политики — наоборот, — рассуждает Храмчихин. — Запад сам своей пропагандой создал картину мира, в которой мирная чудесная демократическая Украина защищается от ничем не мотивированной агрессии, и Запад будет помогать, пока Украина не победит. Это было сказано бесконечное число раз всеми официальными лицами».

Поэтому в Киеве рассуждают следующим образом: «Вы сказали — вы выполняйте. У вас денег нет, оружия нет — нас не касается. Мы защищаем вас, ни одна страна НАТО не способна воевать с Россией так, как мы», отмечает собеседник.

«Поэтому теперь Запад зависит от Украины, а политическая зависимость сильнее экономической.

Отсюда появляются сообщения о некоем «особом формате», но практически это нереализуемо», — указал Храмчихин.

Рабочий, но сугубо гипотетический сценарий

Информация NYT об «израильском формате» для Киева может иметь под собой почву и быть одним из рабочих сценариев, которые сейчас действительно рассматриваются на Западе, сказал ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков.

«Всего их там несколько, но в данном случае идёт речь о некоем «израильско-египетско-пакистанском» варианте — без членства в НАТО, но с превращением Украины в важного союзника США, — разъяснил эксперт. — Это возможно. Другое дело, что это всё будет только после окончания военного конфликта и исходя из геополитической и территориальной реальности, которая образуется на поле боя. Пока конфликт продолжается — всё будет заканчиваться обещаниями, предложениями составить какие-нибудь «дорожные карты», но не более того».

Обещаниями североатлантические страны кормят Украину уже очень давно — аж с 2008 года. Именно тогда США пытались продавить через своих союзников решение о присоединении Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО, однако в итоге альянс ограничился заявлением о том, что страны примут в тот момент, когда те будут соответствовать всем критериям. С тех пор украинское руководство перебивалось подачками со стороны Брюсселя в виде бесконечных деклараций, коммюнике, пактов и «соглашений о соглашениях».

Российские власти неоднократно заявляли, что именно деятельность НАТО по приближению к российским границам и стала причиной начала специальной военной операции. 13 июня президент Владимир Путин, общавшийся с военкорами и блогерами в Москве, напомнил, что в украинской декларации о независимости указан нейтралитет Киева на военном направлении.

«И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье — никаких крымских событий, ничего — заявили о том, что они в НАТО хотят, а НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты? Мало того что обманули всех подряд, когда говорили, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО — не оборзели, нет? Полностью!» — сказал российский лидер.

Но на практике никто и никогда на самом деле и не стремился к полной интеграции Украины в альянс и превращению её в полноценного партнера по НАТО, полагает Храмчихин.

«Была принята политическая декларация НАТО о том, что принятие Грузии и Украины в Альянс является приоритетом. Но она была принята, чтобы для них, для Украины и Грузии, был вечный стимул, — отметил эксперт. — Грузия — классическая ситуация: через месяц после войны 2008 года в Грузии все были уверены, что максимум через год они будут в НАТО. Прошло 15 лет. Грузия от НАТО на том же расстоянии, что и тогда. Причём там никакой войны нет, всё спокойно и стабильно».

По мнению специалиста, накачка Украины оружием будет продолжаться ровно до тех пор, пока не закончатся боевые действия, а в дальнейшем «либо Киев будет платить деньги за оружие, либо получит в самом лучшем случае металлолом предыдущих поколений». «Только так, третьего не дано. Но если Украина выйдет из конфликта в состоянии «половины» от нынешней территории или даже меньше, всякое военное сотрудничество вообще потеряет смысл», — прогнозирует эксперт.

Дудаков, в свою очередь, отметил, что даже «израильский вариант» для Украины будет создавать угрозу для безопасности России. В этом случае Украину будут накачивать вооружением даже в ещё большем количестве, чем это происходит сейчас, резюмировал эксперт.