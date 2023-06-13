Москва, 13 июня, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился 13 июня с военными корреспондентами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участие во встрече приняли журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, издания «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин встретился 13 июня с военными корреспондентами

Предыдущее общение президента с военкорами состоялось в июне 2022 года на полях ПМЭФ-2022.

В ходе встречи 13 июня текущего года Путин отметил, что коллективный Запад использует Украину, чтобы «раскачать» внутреннюю ситуацию в России. Российский лидер напомнил: когда Россия в 1990 годах воевала на Кавказе против «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), западные страны поддерживали экстремистов «материально, информационно, политически и даже в военном смысле».

Все последующие политические события происходили в этой парадигме, добавил он. И Украина сегодня — это одно из направлений подрывной работы западных стран против России.

Цели СВО и Украина

При этом цели и задачи специальной военной операции, по словам Путина, корректируются по ситуации, но в целом носят фундаментальный характер.

Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, занимавший пост президента с 2005 по 2010 годы, стал главой государства в результате госпереворота, заявил российский лидер.

«Придумали третий тур голосования. Какой, на хрен, третий тур? Он не предусмотрен конституцией. Это госпереворот», — сказал Путин.

Говоря о нынешнем украинском лидере, Владимире Зеленском, он отметил, что поддержка нацизма с его стороны вызывает недоумение.

«Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течёт еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать фашистов?» — указал Путин.

Президент России напомнил, что на Украине в ранг национального героя возвели нациста Степана Бандеру, и добавил, что Россию в историческом плане никогда не будет устраивать такая ситуация.

Россия, по словам президента, в ходе переговоров в марте 2022 года с представителями Киева поднимала вопрос об отказе от поддержки украинскими властями неонацистского движения, предлагала ввести соответствующие в законодательные ограничения. Предлагала Москва Киеву и гарантии безопасности, согласовали стороны и другие аспекты, но Украина от всего отказалась.

«Об этом даже договорились в ходе того раунда переговоров, до того, как наши войска отошли от Киева, потому что после этого они все выбросили, все наши договорённости», — сказал он.

Контрнаступление

На вопрос, началось ли анонсированное несколько месяцев назад киевским режимом контрнаступление ВСУ, российский лидер указал, что «началось, и идёт в данный момент». Президент России уточнил, что противник с 4 июня пытается атаковать на четырёх направлениях, используя стратегические резервы, но безуспешно — несёт большие потери в личном составе и технике. ВСУ уже лишились более 160 танков, а структура потерь в целом приближает их к катастрофе. Российский лидер объяснил, что нормальное соотношение безвозвратных потерь к санитарным составляет 25–30%, тогда как у ВСУ уже около 50%.

Среди наёмников на стороне Украины, вторгшихся на российскую территорию, воюет и немало граждан Польши, рассказал Путин.

«И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные», — уточнил он.

В свою очередь, российские войска, по его словам, с начала украинского контрнаступления потеряли лишь 54 танка, часть из которых можно восстановить. А безвозвратные потери личного состава ВС РФ в десять раз меньше, чем у ВСУ.

Демилитаризация Украины и причины СВО

Однако вопрос демилитаризации Украины по-прежнему стоит на повестке, хотя его решение — это вполне достижимая цель.

«Украинское ВПК ни шиша не производит и скоро перестанет существовать, им всё привозят», — сказал российский лидер.

При этом в целом Россия по-прежнему настроена «на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом», заверил президент. Он также напомнил, что украинская экономика в течение десятилетий получала существенную поддержку от России.

А спецоперация на Украине стала одним из ответов на действия Украины и Запада, заявил глава российского государства.

Кроме того, страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине, сказал Путин.

Запад же никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы, заявил глава государства. Своими действиями, включая военную помощь Киеву, западные страны лишь нарушают международное право.

Военное положение

Сейчас нет никакой необходимости вводить на всей территории страны военное положение, указал Путин. Как и проводить дополнительную мобилизацию, уточнил он. Привлечение к боевым действиям на Украине солдат-срочников сейчас тоже не планируется, а пополнение в зоне СВО успешно осуществляется за счёт контрактников.

Российский президент заявил, что Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, а ВСУ длительное время стремились её разрушить, обстреливая с помощью ракет. Также он заверил, что делается всё возможное для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС: подключены Министерство здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство.

«Нужно будет подключить войска химической защиты. Все проблемы решатся, в том числе, это касается и водоснабжения», — заявил президент.

Касательно обстрелов территории России Путин отметил: «Если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

При этом сейчас, по словам российского президента, украинских боевиков на территории Белгородской области, куда они смогли зайти ранее, нет.

Украинский терроризм

Комментируя атаки беспилотных летательных аппаратов по территории России, Путин заверил в отсутствии у него сомнений, что Москва и другие города будут эффективно защищены, в том числе — учитывая опыт сирийской кампании.

Отдельно глава государства высказался о необходимости расширения деятельности спецслужб по борьбе с вражеской агентурой. В частности, он напомнил о трагической гибели от рук украинских агентов журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас все-таки государство, страна, а там режим», — сказал также президент.

Российская армия, как он заверил, продолжит избирательно наносить удары по объектам на украинской территории и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как это делают ВСУ.

Российское оборонное производство, по словам Путина, за год увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. При этом он признал, что армии пока не хватает высокоточных вооружений и средств связи, а также беспилотников. Но имеющиеся используются эффективнее, чем это делает противник.

Отдельно глава государства оценил результаты применения в зоне спецоперации российских противотанковых комплексов «Корнет»: они «работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано».

Паркетные генералы и выплаты бойцам СВО

Также президент напомнил, что российская армия имеет на вооружении много снарядов с обеднённым ураном, и Москва оставляет за собой право применить их, если на такой шаг пойдут ВСУ.

В свою очередь, американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard, как отметил Путин, прекрасно горят.

Кроме того, космическую группировку России, которая сейчас находится на пятом месте в мире, необходимо наращивать, сказал президент.

При этом он пообещал разобраться в случаях невыплат участникам СВО за уничтоженную украинскую технику. Российский лидер сказал, что спецоперация позволила выявить «паркетных» генералов и одновременно — наоборот, обнаружить эффективных управленцев, проявивших себя в сложной ситуации.

Вопрос, следует ли российским войскам доходить до Киева, президент назвал риторическим.

При этом победителей в Третьей мировой войне не будет, заявил глава российского государства.

Прокомментировал он и зерновую сделку. Путин отметил, что Россия действительно рассматривает возможность выхода из договорённостей, так как страну, по сути, обманули. В то же время Москва продолжить поддерживать нуждающиеся страны и поможет Африке с продовольствием даже безвозмездно.