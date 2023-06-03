Киев, 3 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, страна должна войти в состав НАТО без плана действий по членству (ПДЧ). Он заявил об этом 3 июня на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Эстонии Маргусом Тсахкной.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», — сказал он.

Кулеба добавил, что украинские власти понимают, что страна не входит в альянс и не может диктовать ему решения.

«Но мы имеем полное право бороться за евроатлантическую безопасности, даже ещё не будучи членом НАТО», — пояснил глава украинского МИД.

При этом он отметил, что считает, что евроатлантическое пространство без Украины защитить нельзя, а потому она, по его утверждению, неизбежно войдёт в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский заявил, что не собирается участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украине на нём не дадут конкретный сигнал по поводу вхождения в альянс. Он добавил, что ему неизвестно, получит ли Киев ожидаемый им сигнал от альянса.

До этого президент Украины заявил, что перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Он с сожалением подчеркнул, что это ему приходится говорить о разочаровании на эту тему на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Политик также надеется, что саммит НАТО, который пройдёт в июле в Вильнюсе, закончится вхождением Украины в альянс. Однако, пока в стране идут военные действия, киевскому режиму не приходится рассчитывать на приём в Североатлантический альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 мая заявил, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает вхождение Украины в состав НАТО. Он уточнил, что заявления киевского режима на эту тему свидетельствуют о его неготовности и нежелании решать проблемы за столом переговоров.