Лондон, 6 апреля, 2023, 21:00 — ИА Регнум. США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. О такой возможности для Киева к июльскому саммиту организации шла речь в ходе дискуссии министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе, прошедшей на текущей неделе. Об этом 6 апреля пишет Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвовавшие в переговорах.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Не поддержали идею по предоставлению «дорожной карты» для Украины, о чём предлагали Польша и страны Прибалтики, также Германия и Венгрия.

Переговоры глав МИД стран — членов НАТО проходили в преддверии саммита лидеров государств, который намечен на июль 2023 года в Вильнюсе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите будет возможно лишь в случае, если будут намечены ощутимые результаты по вступлению Украины в НАТО.

Украинский лидер объявил, что подписал заявку на вступление Украины в НАТО в сентябре 2022 года. Однако, как сообщила в апреле 2023 года газета Financial Times, в Брюсселе до сих пор игнорируют заявку Киева, так как не готовы принять Украину.

Ранее, 4 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите лидеров стран альянса заявил, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО.