Вашингтон, 14 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без вступления страны в НАТО, сообщила 14 июня газета The New York Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В материале говорится, что Вашингтон намерен предложить Украине модель сотрудничества, которая подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности». При этом, как отметили авторы статьи, такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который считает, что только членство в НАТО может гарантировать безопасность страны.

Кроме того, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что украинский президент в марте 2022 года после начала спецоперации согласился на «израильскую модель». В этом варианте Киеву предложили без присоединения к альянсу и без получения каких-либо гарантий получить мощную армию, но полагаться в обороне только на собственные силы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле власти США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. В мае на Украине заявили, что Киев хочет получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США поддерживают политику «открытых дверей» в рамках вопроса вступления Украины в НАТО, но этот вопрос необходимо согласовать со всеми странами — членами альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июня не смог назвать точные сроки вступления Украины в НАТО и в качестве условия для этого назвал «победу» в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что если Украина не победит в противостоянии с Россией, то ни о каком членстве не может быть и речи.