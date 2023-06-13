Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ южнее Артёмовска, сообщил 13 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Так, в районе села Клещеевка «Южная» группировка ВС России не допустила вклинивания украинских подразделений в нашу оборону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Наиболее серьезные бои шли в районе Авдеевки и Марьинки близ Донецка. Здесь та же «Южная» группировка отбила две атаки 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны.

Как и ранее, наши военные сдерживают попытки ВСУ перейти в «наступ» на границе ДНР и Запорожской области — на участке фронта, который именуют Времёвским выступом. «Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки», — сообщили в Минобороны России. При этом лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, о том, что артиллерия ВСУ обстреляла город Токмак — как предполагается, применив американские РСЗО HIMARS.

12 июня Рогов отметил, что командование противника, не считаясь с колоссальными потерями ВСУ с начала наступления, продолжает стягивать силы и технику на запорожском участке фронта. По мнению политика, здесь украинская армия сосредоточила 100-тысячную группировку.

Потери, которые несут ВСУ за последние дни, упомянул президент Владимир Путин, беседуя 13 июня с военными корреспондентами. «Ни на одном из участков противник успеха не имел», — констатировал Верховный главнокомандующий, назвав структуру потерь ВСУ «неблагоприятной». Если нормальное соотношение безвозвратных потерь к санитарным 25–30%, то у ВСУ около 50%, пояснил Путин. Потери украинской армии за время контрнаступления в десять раз превышают российские.

Также в том числе благодаря работе нашего высокоточного оружия Украина потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, отметил глава государства. По оценке Путина, это составило до 30% всех западных поставок Киеву.

На Западе, отметим, тоже начинают признавать огромный урон, который несёт ВСУ в живой силе, о чем написала Politico. Российские войска уничтожают колонны с бронетехникой, переданной западными странами, признавал 10 июня CNN. За день до этого европейский чиновник на условиях анонимности сказал Bloomberg, что «некоторое продвижение» ВСУ в южном направлении сопровождается серьёзными потерями украинских войск в вооружениях.

Показательными стали боевые действия в районе села Новая Токмачка, где наступающие подразделения ВСУ не смогли даже доехать до российских позиций, подорвавшись на минных полях, о чём рассказало читателям финское издание Helsingin Sanomat. Брошенная экипажами военная техника была впоследствии «добита» огнём артиллерии и при помощи барражирующих боеприпасов.

В боях в районе Новой Токмачки была потеряна половина инженерных машин разминирования Leopard 2R HMBV, сделанных на базе танка Leopard 2, подчеркивает финская газета. Издание отмечает, что ранее армия Финляндии пожертвовала все имеющиеся в её распоряжении машины в количестве шести штук, три из которых уже уничтожены. По другим данным, ВСУ потеряли уже пять из шести таких машин.

Кадр из видео с Телеграм — канала: Военный Осведомитель Кадры погрузки канадской БРЭМ Bergepanzer 3 на борт украинского Ан-124 «Руслан» для отправки на Украину.

Не лучше обстоит ситуация с другими образцами бронетехники. CNN упомянул, что в ходе попытки наступления ВСУ потеряли 16 боевых машин пехоты M2A2 Bradley, то есть 15% от всех поставленных бронемашин этой модели.

Аналитический портал Oryx, который изучает данные о потерях бронетехники в ходе военных конфликтов на основании данных из открытых источников, сообщает о пяти уничтоженных и 11 повреждённых и брошенных машинах Bradley. Учитывая, что создатели портала настроены проукраински, реальное число может быть существенно выше.

Потери бронетехники приводят к тому, что Запад вынужден экстренно рассматривать вопрос о дополнительных поставках для ВСУ. Новый пакет военной помощи от США, который был согласован Пентагоном во вторник 13 июня, будет включать поставки «двух дюжин» бронемашин Stryker и Bradley, сообщает New York Times.

Также в пакет помощи, который оценивается в 325 миллионов долларов, войдут боеприпасы к реактивным системам HIMARS и комплексам ПВО NASAMS. По оценке NYTimes, поставки должны компенсировать потери ВСУ и позволить украинской армии наращивать наступательный потенциал.

Две причины отправки «Леопардов» и «Брэдли» в прорыв

Даже если поставки удастся осуществить максимально оперативно, проблемы ВСУ при организации наступательных действий это не изменит, сказал ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Наверное, главный вопрос высоких потерь натовской бронетехники связан с тем, почему на острие наступления было решено использовать именно современные образцы вооружений (а танки Leopard 2А6 и БМП Braldey — это одни из самых современных и совершенных видов вооружений, полученных украинскими войсками), — отметил Тумбарцев.

Использование такой техники в первом эшелоне наступления можно объяснить двумя причинами. «Либо на ней могли готовиться наиболее мотивированные экипажи, либо командование ВСУ боялось понести ещё большие потери в случае отправки на штурм старой, куда хуже защищённой техники», — отмечает эксперт.

Украинские экипажи демонстрируют низкий уровень боевой подготовки, поскольку обучение курсантов на полигонах стран НАТО проходило в предельно сжатые сроки, заметил Тумбарцев.

«Неоднократно появлялись сообщения о том, что подготовленные для бронетехники экипажи постепенно заканчиваются, а пополнение из числа мобилизованных имеет слишком низкий боевой дух. На это жалуются офицеры ВСУ в том числе», — добавил специалист.

Примечательно, что западные эксперты называют действия ВСУ профессиональными и верными с тактической точки зрения. В интервью изданию The Drive бывший офицер армии США, имеющий опыт боевой службы на БМП Bradley, Александр Оливер оценил боевые действия в районе села Новая Токмачка и отметил хорошую подготовку украинских экипажей.

Также эксперт отмечает слаженные действия танков, лёгкой бронетехники и пехоты, которая старается прикрывать эвакуацию бронетехники, разбрасывая дымовые шашки.

«Эти войска продемонстрировали то, как их готовили к осуществлению общевойскового маневра», — сообщал американский эксперт.

Но оценка Оливера не объясняет высокого уровня потерь в рядах ВСУ при минимальном продвижении вперёд. Впрочем, специалист оговаривается, что военных на полигонах учили воевать «с картонными русскими», поэтому реальные боевые действия могли сильно отличаться от того, как их себе представляли инструктора НАТО.

Как отмечает портал LostArmour, проанализировавший кадры, сделанные на поле боя в Запорожской области, ВСУ потеряли как минимум один танк Leopard 2A4 и два танка Leopard 2A6. Всего в распоряжении украинской армии имеется 70 машин Leopard 2 в разных модификациях. И ждать новых поставок, похоже, не приходится.

«Не можем заменить каждый потерянный танк»

Комментируя неудачи ВСУ в эфире телеканала RTL Direkt, министр обороны ФРГ Борис Писториус признал невозможность восполнить потери танков Leopard 2. По словам министра, Германия готова и далее расширять поставки вооружений для ВСУ, однако возможности ФРГ ограничены.

«Сейчас мы не сможем заменить каждый потерянный танк. Но с июля мы начнём поставки танков Leopard 1A5, которые были отремонтированы. И к концу года у Украины их будет более ста», — заявил Борис Писториус.

К заявлению Писториуса о поддержке ВСУ присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече с главами Германии и Польши, которая проходит в Веймаре, Макрон призвал увеличить объёмы поставок вооружений для украинской армии, сообщает Reuters.

«Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и бронетехники… Мы продолжим делать это в ближайшие дни и недели», — подчеркнул французский президент.

Но, отмечает Максим Тумбарцев, единственной страной, которая может восполнить потери ВСУ в современной бронетехнике, являются США. Эксперт указывает:

«Единственное, чего стоит ожидать в ближайшей перспективе, — это поставка американских танков Abrams.

Но она запланирована на конец лета. Может удастся осуществить её чуть раньше. Но вообще в плане оперативности Киев может рассчитывать только на помощь со стороны американцев, у которых есть какие-то запасы современной бронетехники».

Это в любом случае будет происходить не так быстро, как хотелось бы Киеву, поэтому восполнять потери оперативно не получится, указал Тумбарцев. Что касается стран Европы, то у них нет необходимых резервов, ведь всё, что могло быть передано ВСУ из числа современных вооружений, уже передано, отметил эксперт.

Что же касается обещанных Германией танков Leopard 1, то их нельзя считать современной бронетехникой, подчеркнул Тумбарцев. Поэтому в ожидании «Абрамсов» ВСУ придётся рассчитывать на то, что уже было поставлено.

В резерве украинской армии всё ещё есть готовая бригада с боевыми машинами пехоты CV90 и шведскими танками Leopard 2А5. Кроме того, в бой ещё не были введены подразделения на танках Leopard 2A4 и на английских танках Challenger 2. Но и их отправка на передовую не решит проблем, стоящих перед украинской армией. Тумбарцев подчеркивает:

«Почему вообще экипажи бросают технику, действуют, как правило, неграмотно? Никакая подготовка не заменит реального опыта участия в боевых действиях.

Если подразделение сразу после обучения бросается в бой и погибает или бросает технику и уходит, то о каких опытных экипажах бронетехники может идти речь?»

Поэтому, даже если Запад сейчас начнёт восполнять потери украинской стороны, вряд ли получится это сделать быстрее, чем техника будет уничтожаться, резюмирует эксперт. Если ВСУ будут продолжать наступление, используя ту же «тактику», поставки НАТО будут исчерпаны раньше, чем их удастся восполнить (если это вообще удастся сделать), добавляет военный аналитик.