Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Украина несёт катастрофические потери в личном составе и технике в ходе продолжающегося с 4 июня контрнаступления. Об этом в беседе с военными корреспондентами заявил 13 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери.<…> Там и структура у них потерь такая, неблагоприятная. Что я имею ввиду — вот из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу», — заявил президент.

Он объяснил, что нормальное соотношение безвозвратных потерь к санитарным — 25 — 30%, у ВСУ же — около 50%. А общее количество таких потерь украинской армии в сравнении за время контрнаступления в десять раз превышает российские.

Кроме того, Украина потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, что, по оценке Путина, составило до 30% всех западных поставок.

«Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплению личного состава и техники», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что ни на одном участке ВСУ не имели успеха, при этом для контрнаступления украинское командование задействовало стратегические резервы.

«Вот прямо сейчас, когда мы с вами собрались здесь, обсуждаем, идет бой по нескольким направлениям», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня российский министр обороны Сергей Шойгу оценил трёхдневные потери ВСУ в 3,7 тыс. человек. Кроме того, российские военные уничтожили большое количество украинской военной техники.

12 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское руководство продолжает отправлять новые силы в Запорожскую область, не считаясь с колоссальными потерями. По его данным, на запорожском направлении ВСУ сосредоточили более 100 тысяч боевиков.

При этом даже на Западе констатировали, что контрнаступление пошло не по плану. В газете Politico обратили внимание на огромные потери ВСУ.

Также сообщается о больших потерях ВСУ в плане военной техники. Комментируя контрнаступление ВСУ, журналист CNN Фред Плейтген заявил, что «Украине приходится нелегко».

Wall Street Journal опубликовал материал, в котором украинский солдат рассказал о том, какое сопротивление встретили ВСУ, перейдя дорогу за Малой Токмачкой в Запорожской области. Поля оказались заминированы, российские военные вели обстрел с воздуха. Солдат рассказал, что украинскую армию ждала «стальная стена».