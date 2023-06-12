Мелитополь, 12 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Украинские власти не считаются с колоссальными потерями ВСУ на запорожском фронте и бросают в атаку всё новые силы. Об этом 12 июня рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается», — сказал он.

Рогов уточнил, что руководство ВСУ не смотрит ни на какие потери и постоянно доукомплектовывает и укрепляет украинские подразделения, после чего постоянно бросает их в бой.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за три дня попыток контрнаступления потеряли свыше 3,7 тыс. человек. Он добавил, что также ВСУ за это время потеряли в общей сложности 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 дрона.