Орехов, Запорожская область, 10 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков. Такие данные 10 июня привёл глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

На данный момент, сообщил он, непосредственно в контрнаступлении задействована небольшая группа, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областей.

В своём Telegram-канале Рогов также сообщал, что российские войска 10 июня отбили новую попытку наступления ВСУ. Почти всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточенные бои. Наступление подразделений ВСУ было остановлено.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

8 июня Шойгу сообщил, что специально подготовленные резервные силы ВСУ не смогли выполнить прорыв на запорожском направлении, за минувшие сутки враг потерял 945 человек и 33 танка. Шойгу отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, сорвавших попытки наступления ВСУ.