Вашингтон, 10 июня, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Украинские военные усилили атаки в районе Артёмовска и в Запорожской области, но им успешно противостоит российская армия, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», — утверждает автор статьи.

В издании ссылаются на появившиеся в сети фотографии подбитых танков Leopard производства Германии, которые были задействованы в атаке ВСУ. Также распространяются видеоролики с уничтоженными американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

При этом отмечается, что это ранний этап кампании.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин назвал причины неудачи украинского контрнаступления. За несколько дней интенсивных боёв ни на одном из участков фронта украинские войска не достигли своих целей и задач, но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется, сказал президент.

В рядах ВСУ наблюдаются значительные потери, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному, заявил россиийский лидер Владимир Путин.