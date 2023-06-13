ДНР, 13 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские подразделения за сутки отразили две атаки ВСУ южнее города Артёмовска (ДНР), сообщил 13 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России

Атаки украинской армии «Южная» группировка войск отразила в направлении Клещеевки (ДНР), не допустив вклинивания подразделений ВСУ в оборону российских войск.

Представитель Минобороны отметил, что ВСУ в течение минувших суток продолжали попытки наступления в районе Артёмовска, а также на южнодонецком направлении.

Российские военные освободили Артёмовск от ВСУ 20 мая 2023 года. Операция по освобождению города продолжалась с 8 октября 2022 года — 224 дня. Артёмовск — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.