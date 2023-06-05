Мелитополь, 5 июня, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В Запорожской области около Времевьевского «выступа» с 4:00 мск 5 июня продолжились активные боевые действия. Об этом написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера», — сообщил он, добавив, что ВСУ бросили в атаку ещё большие силы, чем 4 июня, подойдя к попытке прорыва более организованно и масштабно.

Рогов уточнил, что идёт бой.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Представитель ведомства также сообщил, что ВСУ направили в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потеряли 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и 3 боевые машины пехоты.

4 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине для проведения контрнаступления требуется больше оружия и пока его недостаточно.