Лондон, 5 июня, 2023, 20:52 — ИА Регнум. У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление, заявил 5 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что Киев получил достаточно оружия для контрнаступления
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Кулеба

«Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», — говорится в его заявлении, которое приводит агентство Reuters.

О готовности начать контрнаступление ранее заявлял и украинский президент Владимир Зеленский. Он предупредил, что наступательная операция может потребовать времени и грозит большими затратами, а также потерями среди личного состава киевской армии. Кроме того, украинский лидер пожаловался на задержки в поставках вооружений и указал на то, что Киев так и не получил обещанного количества оружия.

А 4 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине для проведения контрнаступления требуется больше оружия и пока его недостаточно.

Тем временем 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские войска не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.