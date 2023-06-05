Лондон, 5 июня, 2023, 20:52 — ИА Регнум. У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление, заявил 5 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», — говорится в его заявлении, которое приводит агентство Reuters.

О готовности начать контрнаступление ранее заявлял и украинский президент Владимир Зеленский. Он предупредил, что наступательная операция может потребовать времени и грозит большими затратами, а также потерями среди личного состава киевской армии. Кроме того, украинский лидер пожаловался на задержки в поставках вооружений и указал на то, что Киев так и не получил обещанного количества оружия.

А 4 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине для проведения контрнаступления требуется больше оружия и пока его недостаточно.

Тем временем 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские войска не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.