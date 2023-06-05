Донецк, 5 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся нанести удары в разных направлениях, чтобы затем сконцентрировать основные силы на наиболее слабом участке и пойти в наступление, сказал ИА Регнум военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

«Разумнее всего для противника нанести удары в разных местах, создав локальный перевес сил, после чего бросить на наиболее выгодный участок, где наиболее успешно развивается наступление, основные силы для прорыва. Судя по всему, это сейчас и происходит, — высказал мнение эксперт. — В полудюжине мест идёт наступление. Понятно, что в Авдеевке оно не носит стратегического характера — там задача прорвать нашу линию обороны и выйти на Донецк нереальна», — сказал Онуфриенко.

На южнодонецком направлении — которое обсуждалось киевскими властями как наиболее вероятное для наступления с политической точки зрения — наносятся удары примерно в пяти местах, отметил собеседник.

«Пока противник силы порядка двух бригад, а остальные десять ожидают, где более успешно будет развиваться наступление», — комментирует Онуфриенко.

На этом фоне, действия ВСУ на белгородском направлении представляются попыткой распылить силы ВС России, и отвлечь внимание, отметил эксперт. В том числе — отвлечь внимание от попыток нанести контрудар на флангах у Артёмовска. Активизация натиска на Артёмовск, в свою очередь имеет целью вынудить ВС РФ перебросить часть сил на это направление, лишив резервов запорожский участок фронта, считает он.

«Кроме того, главная задача ВСУ — ослабить ВС РФ и вынудить их оставить правый берег Оскола, где российские силы расширяют плацдарм. Это комплексные мероприятия, и сейчас можно ожидать их усиления», — отметил Онуфриенко.

Аналитик полагает, что в ближайшее время ВСУ попытаются развивать успех на так называемом Времёвском выступе, на стыке Запорожской области и ДНР.

«Также очевидно, будут попытки более масштабных провокаций с десантированием через Днепр, чтобы, по крайней мере, на это направлении перебросили часть наших резервов. Вопрос в активизации авиации ВС России: если она начнёт действовать более активно, то у противника будут большие проблемы», — указал Онуфриенко.

С утра 4 июня ВСУ начали масштабное наступление на южнодонецком направлении, отмечает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В бой, в частности, были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других подразделений. Всего при попытке прорыва противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По результатам боя ВСУ потеряли 16 танков, 3 БМП, 21 бронемашину и 250 человек личного состава без учета раненых.

5 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за последние двое суток противник дважды предпринимал попытки развить наступление от Угледара (город на юго-западе от Донецка, контролируется ВСУ), а также прорваться в направлении села Водяного к западу от Авдеевки. Советник врио главы ДНР Ян Гагин также упомянул серьезные бои в районе Авдеевки и Марьинки.

Основное направление атаки ВСУ проходит через посёлок Новодонецкое в Волновахском районе (юго-запад ДНР), отмечает RT. Именно в этом районе были замечены поставленные Германией танки Leopard, сообщил в своем Telegram-канале начальник Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы, — отметил Ходаковский. — Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники».

Есть попытки наступления на упомянутом выше Времёвском выступе на границе ДНР и Запорожской области, подтверждают источники RT. Сообщается, что противнику не удалось прорвать линию боевого соприкосновения, несмотря на количественное усиление и интенсивность атак.