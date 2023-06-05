Киев, 5 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. ВСУ продолжают оборонительные действия, но в рамках этих действий «на некоторых направлениях» переходят в наступление, заявила 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Annamaliar.com.ua Анна Маляр

«Оборонительная операция вмещает всё, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к контрнаступательным действиям», — написала она в своём Telegram-канале.

При этом она заявила, что на южном направлении ВСУ попыток наступать не предпринимали и что в этой части фронта якобы идут исключительно «бои местного значения».

Ранее 5 июня в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы России 4 июня не дали ВСУ осуществить крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Противник атаковал силами шести механизированных и двух танковых батальонов и понёс большие потери (до 300 военнослужащих), не достигнув успеха, отметили в ведомстве.

5 июня ВСУ вновь попытались провести атаку на данном направлении, введя в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Восток» сдерживает наступление противника активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации, сообщили в Министерстве.