Донецк, 5 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике заметили танки Leopard немецкого производства. Об этом 5 июня заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды», — написал Ходаковский.

Также он добавил, что в районе населённого пункта Новодонецкое зафиксировано до 30 единиц бронетехники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Украина получила около 60 современных танков, в том числе «Леопардов». По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в общую коалицию по поставкам этих бронемашин вошли Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция, Испания и Канада.

Ранее также швейцарский концерн Ruag запросил разрешение на поставку Киеву 96 танков Leopard. Однако, по неподтверждённой информации, танки в нерабочем состоянии, а концерн приобрёл их, чтобы использовать на запчасти. Техника находится в Италии.