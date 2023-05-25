Минск, 25 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Минске знают о планах Польши оказать силовую поддержку «вооружённому перевороту» в Белоруссии и готовы к отражению этой опасности, заявил 25 мая в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

24 мая бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве ожидают вооружённого переворота в Белоруссии и готовятся поддерживать противников Лукашенко военным путём. В восстании могут принять участие граждане Белоруссии, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, отметил он.

«Я говорил ещё несколько месяцев назад, что они готовятся — к восстанию, к революции, к какому-то очередному мятежу. Мы это знаем давно. Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко отмечал, что Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. Особую роль в подготовке вторжения, по словам президента Белоруссии, играет Польша, именно такими намерениями вызвано увеличение численности польской армии и её перевооружение. Лукашенко отмечал, что Запад намерен использовать в качестве восставших тех граждан Белоруссии, которые ранее её покинули, потому что их не жалко.

Заявление Скшипчака о подготовке к белорусскому перевороту — очередное подтверждение того, что Белоруссия в видении Варшавы — это часть великой Польши от моря до моря, заявил в беседе с ИА Регнум директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.