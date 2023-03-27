Межэтнические конфликты, приписки численности личного состава, низкие боевые качества и моральный дух — вот лишь немногие проблемы составленного из наемников-иностранцев «Интернационального легиона» ВСУ, которые просочились и в западную прессу. Но российские эксперты предупреждают: не надо недооценивать отдельные национальные структуры «Легиона».

Сергей Адамов, , 21:12 — REGNUM Так называемый «Интернациональный легион», который вербует наёмников для участия в военных действиях на стороне украинской армии, переживает не лучшие времена. Это следует из материала, опубликованного The New York Times. В «Легионе» отмечены серьёзные конфликты между отдельными подразделениями, командование замешано в коррупционных схемах и многочисленных преступлениях, а новые рекруты не спешат занять места ликвидированных наёмников, отмечают источники издания.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы публикации в NYT ссылаются на более чем 100 страниц документации, касающейся формирований наёмников и на интервью, взятые у более чем 30 бойцов, сборщиков средств, жертвователей, а также американских и украинских официальных лиц. Основной вывод, к которому приходят авторы, — у «Интернационального легиона» (созданного в феврале прошлого года по инициативе президента Владимира Зеленского в составе Сил территориальной обороны ВСУ) явно и значительно завышена численность.

По заявлениям украинского руководства, в составе «Легиона» служат около 20 тыс. человек, объединенных в подразделения по национальному признаку. Это, в частности, батальон «Омега» (в котором служат «добровольцы» из США с опытом иракской и афганской кампаний), «Грузинский национальный легион», «Канадско-украинская бригада», два подразделения чеченских сепаратистов (один из батальонов носит имя Джохара Дудаева), полк «Погоня» из двух батальонов белорусских националистов и т.д. В числе прочих в списках национальных структур фигурируют т. н. «Русский добровольческий корпус», взявший на себя ответственность за нападение на Брянскую область, а также виртуальный «легион «Свобода России».

Батальон Омега Odissei123

По оценке The New York Times, общая реальная численность «Интернационального легиона» составляет не заявленные 20 тыс., а около 1,5 тыс. бойцов.

Новые боевики не проходят никакого отбора, а штатное собеседование длится не более десяти минут, заявили источники NYT. По их словам, в результате в ряды «Легиона» попадают люди без какого-либо боевого опыта, и зачастую аферисты. Это привело к тому, что в составе боевой структуры существуют несколько альтернативных штабов, которые не признают полномочий друг друга.

С другой стороны, наемники (или официально добровольцы) из состава «Интернационального» или «Иностранного легиона» используются командованием ВСУ на наиболее сложных участках фронта в Донбассе. Со слов бойцов российских штурмовых подразделений, на позициях противника в Артёмовске заметно присутствие наемников из США и Польши, отмечалось в репортаже ИА REGNUM из Артёмовска. 26 марта в районе Авдеевки авиация Воздушно-космических сил уничтожила группу наёмников. РИА Новости, разместившее видео с места события (которое сделал российский военный), отмечает: среди убитых замечены наёмники с нашивками в виде флага Польши и шевронами «Грузинского национального легиона».

«Иностранный легион» крайне неоднороден по составу, следствием чего и становятся конфликты, которые не остались без внимания даже в американских СМИ, сказал ИА REGNUM полковник спецназа в запасе, главный редактор Anna-News Анатолий Матвийчук.

Главный редактор Anna news Анатолий Матвейчук. Кадр из видео: 1RNK

«Да, там есть наёмники, те, кто приехал заработать денег. Пострелять, поубивать и уехать. Но они, в общем, пришли в закономерный ужас, увидев то, что там творится. Сейчас они выступают с заявлениями о том, что в рядах ВСУ воюют откровенные нацисты, что украинские военные нарушают все известные нормы ведения войны, — отмечает собеседник. — Есть свидетельства наёмников, которые прямо называют солдат ВСУ людьми, которых не интересует ничего, кроме насилия и грабежей».

Профессиональные боевики вследствие этого покидают зону «работы», полагает собеседник. По его мнению, зачастую, те, кто остается ради заработка, не имеют должной военной подготовки. Пример такого бойца приводят и авторы публикации в NYT.

Издание приводит в качестве примера наёмника Джеймса Васкеса, который позиционирует себя как ветерана операции «Буря в пустыне». В действительности же Васкес никогда не имел боевого опыта, а во время службы в армии США специализировался на обслуживании грузовой техники. Что, однако, не мешает ему вести популярный блог в социальных сетях и собирать большие деньги от жертвователей.

Джеймс Васкес. Кадр из видео с канала: Victory_of_Ukraine

Столкнувшись с таким качеством «человеческого материала» в рядах легиона, некоторые наёмники не только уезжают, но даже переходят на противоположную сторону, отметил Матвийчук. Здесь примером может служить гражданин США Джон Маккинтайр, который служил в «Интернациональном легионе» и нацбате ВСУ «Карпатская сечь» и перешел на сторону России (в февральском интервью RT он заявил, что сделал это по идейным соображениям). Со слов американца, его поразило количество неонацистов и военных преступников в рядах ВСУ.

Ещё одна проблема, которая разъедает «Иностранный легион», — это коррупция. Нередки случаи, когда огромные деньги тратятся на закупку экипировки и снаряжения, однако зачастую их отправку за рубеж тормозят правительственные органы. Так, сообщается, что одна из групп наёмников потратила более 25 тыс. долларов на закупку транспортных средств с дистанционным управлением, однако груз был задержан польскими пограничниками.

Подобные ситуации приводят к тому, что движение погрязло во взаимных обвинениях в жульничестве, склоках и конфликтах в социальных сетях, отмечает NYT. Из-за этого «Легион» покинули тысячи добровольцев, которые не желают возвращаться обратно.

С другой стороны, полковник в отставке Матвийчук считает: боевые качества не всего соединения, но отдельных национальных структур в его составе не следует недооценивать. Речь идет о группах наёмников, которые фактически направляются правительствами своих стран для поддержки ВСУ на самых сложных направлениях.

«Есть группы людей — поляки, это уроженцы стран Прибалтики, граждане Германии. Их присутствие сейчас особенно отмечается в таких районах, как Артёмовск, Угледар, Авдеевка. Нам поступают данные, что на этих направлениях польская речь звучит в эфире чаще, чем украинская», — указал Матвийчук.

Солдаты- наемники из Польши. commons. m. wikimedia.org

Но если говорить об «интернациональной» структуре в целом, то легионеры всё чаще и чаще ощущают себя брошенными и преданными, полагает эксперт. «Они сталкиваются с совсем не теми условиями, которые им обещали. Так что и эти подразделения постепенно уменьшаются. По мере успехов наших войск от них постепенно ничего не останется», — отмечает Матвийчук. По его оценке, в последнее время нарастают конфликты и между различными этническими группами наемников.

Это, со своей стороны, подтверждают и источники NYT. По их информации, в составе «Легиона» сформировались этнические группы, которые аккумулируют финансы и ресурсы в своих руках. Характерную историю рассказал журналистам гражданин США Грэйди Уильямс, который организовал в Сети сбор в пользу грузинских наёмников. В результате конфликта Уильямс был изгнан из состава группы, а собранные им средства попали в чужие руки.

Издание резюмирует, что существующая тенденция приводит к тому, что подразделения ВСУ остаются на фронте в одиночестве. Альтернативой наёмникам NYT называет бывших военных армии Афганистана, бежавших от правительства талибов. Газета приводит заявление представителей командования «Иностранного легиона», которые надеются привлечь афганцев в свои ряды, но пока безуспешно.

По оценке Анатолия Матвийчука, привлечение афганцев не сможет радикально изменить ситуацию с дефицитом обученных наёмников в рядах ВСУ. Большая часть бывших афганских военных не стремится принять участие в военных действиях на стороне Украины, всерьёз опасаясь за свои жизни, резюмирует эксперт.