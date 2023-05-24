Минск, 24 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Власти Польши ожидают, что в Белоруссии произойдёт вооруженный переворот, и готовятся поддерживать противников действующей белорусской власти военным путём, заявил 24 мая бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдёт. Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им так же, как мы помогаем украинцам», — заявил генерал в эфире телеканала Polsat.

По словам Скшипчака, в восстании могут принять участие граждане Белоруссии, в настоящее время участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. Формируются «некие полки, легионы для переворота в Белоруссии», заявлял он. Особую роль в подготовке вторжения, по словам президента Белоруссии, играет Польша, именно такими намерениями вызвано увеличение численности польской армии и её перевооружение, отмечал он.

Также Лукашенко подтверждал, что Запад намерен использовать в качестве восставших именно тех граждан Белоруссии, которые ранее её покинули, потому что их не жалко. Кроме того, происходят попытки заброски на территорию Белоруссии террористов, организации диверсий, передаются деньги и оружие, отмечал Лукашенко.