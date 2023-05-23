Тела убитых под Артёмовском боевиков ВСУ отправили на хранение в Польшу
Тела убитых под Артёмовском боевиков ВСУ отправили в Польшу из-за нехватки мест на Украине
Киев, 23 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Тела убитых под Артёмовском (украинское название — Бахмут) боевиков из националистического полка Калиновского перевозят на хранение в Польшу, сообщило 23 мая «Украина. ру».
По данным издания, в 1-м военном клиническом госпитале в польском Люблине находятся 12 трупов боевиков. Это решение было принято из-за сложной ситуации в медицинских учреждениях Украины.
В статье отмечается, что после установления личности погибших трупы будут переданы родственникам для захоронения.
В госпитале отметили, что на этой неделе подразделение понесло значительные потери в боях под Артёмовском.
Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в ДНР.
Операцию по освобождению города начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ.
Президент России Владимир Путин поздравил с этим событием бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артёмовск, чтобы оценить «фронт предстоящих работ» по восстановлению города и налаживанию нормальной жизни.