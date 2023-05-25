Ни один громкий инфоповод, спешно созданный Украиной за последние дни, не в состоянии перекрыть того факта, что 20 мая 2023 года город Артёмовск взят российской армией, а его гарнизон уничтожен, взят в плен либо бежал. Ложь политических руководителей из Киева о «продолжающемся сопротивлении» на окраинах легко опровергается роликами из города, которые идут бесконечным потоком с минувших выходных.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Улицы Артёмовска сегодня

Находящиеся в центре героического штурма бойцы ЧВК «Вагнер» установили флаги России над всеми бывшими украинскими укрепрайонами в Артёмовске. И это второй факт: эффективность и боеспособность русского солдата превзошла все усилия ВСУ, разнообразных элитных частей и иностранных наемников. Все семь месяцев или 224 дня тяжелейших боев в многоэтажной застройке военнослужащие ВС РФ и «музыканты» штурмовали город в меньшинстве по сравнению с преобладающими силами противника.

Даже его локальный успех с продавливанием флангов в течение прошлой недели (и объявленным в этой связи «котлом») не решил ничего. Остатки обороняющихся бежали. По предварительным подсчетам потери ВСУ убитыми — 50 тысяч, ранеными — еще 50–70 тысяч человек. В Артёмовске была перемолота превосходящая по численности огромная группировка ВСУ. И это настоящий подвиг русского оружия, который должен войти в учебники по военной истории нашего государства.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Разрушения в городе серьёзные

Безусловно, все, кто следил за развитием событий на этом направлении, знают об успешно применявшейся тактике массированных артиллерийских ударов по огневым точкам врага, оборудованным в жилых домах. По превращенному в руины городу работала стратегическая авиация, отдельные участки буквально выжигались. Однако главная война велась накоротке, решительными штурмами со стрелковым оружием, лицом к лицу с противником, которого выбивали буквально из каждого дома.

«Естественно, передвижение происходит от укрытия к укрытию, от здания к зданию. И каждый штурм — это новые тактические ухищрения. Каждый новый штурм отличается от предыдущего, потому что мы переняли опыт, взяли его на заметочку и идём дальше с опытом. Скорость продвижения: квартал — сутки безостановочного штурма. Потом противник убегает и остатки зачищаем уже без штурма. Некоторые кварталы шли тяжелее, полтора суток. Самыми тяжелыми были вход в город, потом кварталы с переходом реки, потом переход открытки с железной дорогой. А городские бои — это наша стезя», — говорит один из вагнеровских командиров, по нашей личной договоренности оставшийся анонимным, даже без позывного.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Бойцы, проведшие нас по дымящимся руинам, рассказывали, что никаких нормативов тут быть не могло. Какой-то кусочек штурмовался и по три дня, а какой-то взят всего за два часа. Смотря кто стоит напротив: иностранные наемники жестко упирались и всегда забирали своих убитых. Тероборона бежала при первом серьезном накате, отвечая издалека авиаударами и химическим оружием.

Из-за того, что украинские военные устраивали «опорники» и огневые точки в любом здании, город пришлось пройти с боями насквозь. В центре Артёмовска теперь выжженные дома, руины вместо администрации, усыпанные грязью, бетоном и острыми осколками улицы. На ветру, пошатываясь, скрипят металлические конструкции — этот звук можно услышать в любом разбитом войной городе или посёлке в Донбассе, и его ни с чем другим не перепутать. Тишину в таких городах разрезают только взрывы орудий, если фронт ещё близко или этот самый скрип металла в развороченных помещениях.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Работа по восстановлению в городе будет сложной и масштабной

«Фортеця Бахмут» падёт», — сказали нам ещё за полторы недели до того, как это случилось. Но уже тогда сомнений быть не могло. Хотя у этой победы есть и другая сторона.

Попасная, Соледар, Артёмовск, пара десятков посёлков между ними — все они не просто оказались на линии огня, а стали этой самой линией. Тяжело видеть их разбитыми, осиротевшими без местных жителей, которым пока нечего делать в своих городах — без жилья и вообще каких-либо условий для жизни. Но иного пути освободить территорию Донбасса у нас, увы, уже нет.

Поэтому еще одной героической страницей артемовской эпопеи является эвакуация людей, оставшихся посреди военного ада практически безо всяких шансов на выживание. Отходя, украинские военные взрывали за собой буквально все. «Они зачастую стреляют в места, где нас нет, но просто несут разрушение в город. От злости побольше разбить, от злости побольше взорвать», — сетуют наши бойцы.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Разрушенные и сгоревшие дома в центре Артёмовска

По их словам, за последний месяц боев из городских руин эвакуировали от пяти до 57 человек в сутки. Там оставались дети, было очень много неходячих стариков, инвалидов. Русским солдатам приходилось на носилках и ценой своего здоровья выносить гражданских людей на безопасную территорию, часто пробивая проходы прямо сквозь стены, чтобы не попасть под огонь противника.

Виктория Толкачева ИА REGNUM Вид на одну из центральных улиц и руины администрации Артёмовска

Бывали случаи, когда ВСУ оставались не только на верхних этажах в зданиях, в подвале которых были люди, но и в частном секторе. «Были такие ситуации: они загоняли людей в подвал, в этих дома устраивали огневые позиции, окопы и вели бои. Мы знали, что там гражданские, и минимально туда кидали артиллерию, потому что другие гражданские, которых мы забирали, нам об этом говорили. И после штурмов мы действительно находили там гражданских. Я помню, например, такой дом, в котором была семья: муж, жена, брат и жена брата, и 12-летняя девчушка», — вспоминает наш собеседник, участник штурма Артёмовска.

Виктория Толкачева ИА REGNUM ВСУ оставили после себя в Артёмовске граффити и надписи — бойцы ЧВК «Вагнер» их немного поправили

Всех спасенных военные вывозили в пункт временного размещения в луганском Первомайске, а затем в пункты временного размещения в разных тыловых городах Донецкой Народной Республики. МЧС ДНР занималось этим в постоянном контакте с первомайской администрацией. И теперь снова появилась надежда, что когда-то эти люди смогут вернуться домой. Что Артёмовск вновь будет отстроен, станет уютным, как прежде, вернется к работе и будет принимать туристов — здесь есть на что посмотреть. И, возможно, в перечне достопримечательностей будет памятник тем парням, которые своей жизнью заплатили за эту нелегкую, но очень важную победу.