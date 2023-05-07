Вашингтон, 8 мая, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины по урегулированию их конфликта начнутся в конце 2023 года, заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в эфире телепередачи CBS Sunday Morning.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

«Полагаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — сказал дипломат.

Он считает, что диалог станет возможным благодаря посредничеству Китая. Экс-госсекретарь также допустил, что приближается перелом в украинском кризисе.

Генри Киссинджер занимал пост главы Госдепартамента США с 1973 по 1977 год, когда американскими президентами были Ричард Никсон и Джеральд Форд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой приводятся мнения неназванных европейских и американских чиновников. Собеседники издания заявили, что возможное контрнаступление ВСУ должно создать условия для переговоров Украины и России к концу 2023 года.

Они допустили, что к процессу урегулирования привлекут и Китай. В мае 2022 года Генри Киссинджер заявил, что вредно игнорировать влияние России в мире и следует перестать продолжать воевать с ней руками Украины.