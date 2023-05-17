Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Бывший государственный секретарь Соединённых Шатов Америки Генри Киссинджер в интервью изданию Economist назвал причину для принятия Украины в Североатлантический альянс.

«Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальным уровне», — заявил Киссинджер.

Бывший госсекретарь США также подчеркнул, что на сегодняшний день Украина является страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе.

Генри Киссинджер отметил, что, если бы он имел возможность обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, он бы посоветовал ему одобрить вступление Украины в НАТО, поскольку такой исход приведёт к безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите Североатлантического альянса в июле 2023 года в Вильнюсе представители стран — членов НАТО намереваются принять решение об оказании Украины «немедленной помощи» в различных проявлениях, кроме предоставления членства в альянсе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что принятие Украины в альянс на данный момент не является возможным.