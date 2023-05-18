Вашингтон, 18 мая, 2023, 13:53 — REGNUM. В своем интервью The Economist бывший глава Госдепа и экс-советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер дал ясное объяснение, почему с его точки зрения необходимо принять Украину в Североатлантический альянс, указал в беседе с ИА REGNUM старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Christoph Soeder/Global Look Press Генри Киссинджер

«Если Украина будет принята в НАТО, она будет скреплена коллективными обязательствами, будет находиться в прямом подчинении НАТО, и, скорее всего, — с точки зрения Киссинджера — никакого возобновления конфликта не будет», — сказал ИА REGNUM старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

С этим тезисом Киссинджер неоднократно выступал и ранее, и сейчас он подробно разъяснил свою мотивацию, заметил собеседник.

При этом Межуев обратил внимание на слова Киссинджера о том, что какая-то часть бывшей украинской территории, не признаваемая Киевом как потерянная, будет находиться у России.

«Правда, Киссинджер в интервью называет исключительно Севастополь, но, вероятно, имеется в виду весь Крым. Но, поскольку формально никакого соглашения быть не может (и это все прекрасно понимают), а фактически надо избежать войны, и Киссинджер принадлежит к той части истеблишмента, которая не хочет возобновления войны — то нужно принять Украину в НАТО», — отметил Межуев.

Заявление экс-госсекретаря логично вытекает из позиции американских реалистов, которые хотят завершить конфликт и надеются на то, что в условиях конфликта с Китаем можно будет положиться на нейтральную позицию России, считает эксперт-американист.

«В ближайшие несколько лет это смешно предполагать, потому что это невозможно и несерьёзно, но в будущем, когда и в России, и в США много чего произойдёт, подобного рода альянс не исключён. На это и надеются американские реалисты, — указал Межуев. — Они пытаются сделать так, чтобы военный конфликт не возобновлялся, и чтобы — несмотря на неудовлетворённость обеих сторон заморозкой конфликта и любым соглашением о прекращении огня — возобновления конфликта не было».

В развернутом интервью, опубликованном The Economist 18 мая Киссинджер подчеркнул, что Украину следует принять в НАТО для обеспечения безопасности Европы. Ветеран американской дипломатии отметил, что Европа активно накачивает Украину оружием, что в итоге сделает ее страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в регионе. Киссинджер также подчеркнул, что возможное членство Киева в Североатлантическом альянсе сделает для Украины невозможным принимать решения по территориальным вопросам на национальном уровне.

Тезис патриарха американской дипломатии уже прокомментировали действующие политики в Москве, и в Пекине. Если бы Украину приняли в Североатлантический альянс, то именно это стало бы прямой и явной угрозой человечеству, а не конфликт США и Китая, как полагает Киссинджер, отметил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. НАТО ведёт гибридную войну с Россией, украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, России придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами, а это привело бы к применению пятой статьи Вашингтонского договора, пояснил замруководителя Совбеза России.

Украина не должна превратиться в линию фронта противоборствующих крупных держав. Об этом 18 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Киссинджера.

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.