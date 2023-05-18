Москва, 18 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Отношения между США и Китаем очень накалены и напоминают положение дел перед Первой мировой войной, но отличия от ситуации столетней давности, всё же есть. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью журналу The Economist заявил, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом. Он также отметил, что ситуация сегодня крайне опасна и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда «ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия». Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Однако, указал Ярыгин, ситуация всё же отличается от событий 100-летней давности, так как сейчас между этими странами есть сильная взаимозависимость

«Сложно не согласиться с таким профессионалом международных отношений. Да, конфликт постепенно обостряется. Однако, сегодня ситуация отличается от положения 100-летней давности. То, что было тогда, и то, что сегодня — это два разных мира. Тогда не было такой взаимозависимости у этих двух стран. Сейчас они завязаны и экономически, и политически, и социально, и культурно. Если Вашингтон считает, что их экономика настолько прочная, что связь с союзниками и соратниками позволит им выйти победителями из этого противостояния, то жертва в виде судьбы Тайваня будет возможна», — считает Ярыгин.

При этом американист сомневается, что примирительный шаг в виде встречи президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, который, по мнению Киссинджера, станет разрядкой во взаимоотношениях двух держав, возможен. Гипотетическую вероятность переговоров лидеров стран Ярыгин оценивает как малоэффективную по причине грядущих выборов президента США. Однако американист допускает, что Тайваньский конфликт может разрешиться или хотя бы стать менее напряжённым с приходом нового президента США.

«Не вижу во встрече ключа для улучшения отношений и разрешения вопроса по Тайваню. С чего Китай будет обсуждать принадлежность острова, если считает его своим? Если подобная встреча и состоится на горизонте двух лет, то её ценность в контексте электорального цикла Штатов будет очень мала, так как Байден не сможет сделать никаких громких заявлений, радикально меняющих положение дел в американской политике, опасаясь, что это отразится на его избирательной компании. А вот вопрос по Тайваню может измениться при другом президенте. Не уверен, что республиканцы будут повышать ставки до военного конфликта из-за Тайваня», — отмечает американист.

Также Ярыгин обращает внимание на то, что китайская сторона видит возможности разрешения конфликта вокруг острова не только военным путём. По словам эксперта, возможно постепенное преобладание политического курса Китая и его интересов, что приведёт остров обратно в состав КНР.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса Соединённых Штатов сообщил, что Вашингтон собирается в ближайшее время оказать Тайваню значительную военную помощь. Речь шла о части давних обязательств американской стороны, направленных на «поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе».

8 мая глава МИД КНР Цинь Ган рассказал, что власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путём, при этом, с учётом действий тайваньских сепаратистов и поддержки их действий со стороны США, не исключено и применение «других методов».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Он признал, что часть ответственности за такую ситуацию лежит и на Вашингтоне.