Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале 18 мая оценил призыв бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.

«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет… однако тут он совсем неправ», — говорится в сообщении.

Киссинджер назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. При этом, как считает Медведев, для верной оценки ситуации важен учёт не гипотетической, а прямой и явной угрозы.

Кроме того, замглавы Совбеза представил, что было бы, если бы Украину приняли в Североатлантический альянс: НАТО ведёт гибридную войну с Россией; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; России придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами, а это привело бы к применению пятой статьи Вашингтонского договора.

Медведев подчеркнул, что тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов.

Как сообщало 18 мая ИА REGNUM, Генри Киссинджер в интервью изданию Economist назвал причину для принятия Украины в НАТО. По его словам, ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

На саммите Североатлантического альянса в июле 2023 года в Вильнюсе представители стран — членов НАТО намереваются принять решение об оказании Украины «немедленной помощи» в различных проявлениях, кроме предоставления членства в альянсе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что принятие Украины в альянс на данный момент невозможно.