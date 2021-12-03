Белоруссия демонстрирует экономический рост и другие успехи, констатировал 3 декабря Александр Лукашенко ходе совещания по результатам экономического развития в 2021 году и вопросам прогноза на 2022 год. Независимые эксперты полны пессимизма, предрекая грядущую стагнацию и даже кризис, что совершенно чуждо несменяемому руководителю постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Из всех сил он старается вдохнуть оптимизм, акцентируя внимание на хорошем, продолжая накачивать иллюзию о «временных трудностях и неурядицах». Так было всегда, накануне каждого белорусского кризиса. И каждый раз кризисные проявления в упор не замечали, отрицали их, а на спаде негативного процесса выискивали виновных где угодно — в России, в США, в политэмиграции, но не в когорте реальных виновников.

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Говоря об успехах, Лукашенко в ходе совещания констатировал: по итогам десяти месяцев 2021 года ВВП Белоруссии прирос на 2,4% — намного больше, чем в утверждённом президентским указом официальном прогнозе год назад (1,8%). Однако рост ВВП пока меньше, чем предусмотрено изменённым прогнозом летом 2021 года (3,3%).

Инфляция и вовсе почти в два раза превысила прогнозный показатель, установленный президентским указом год назад. Свою ответственность за повышение цен руководство Белоруссии предпочитает замалчивать. За качество прогнозирования снова никто не собирается отвечать. Некомпетентность, безответственность и безнаказанность — характерные черты не только силового, но и экономического блока руководства Белоруссии.

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Промышленное производство выросло на 7,1%. Растёт средняя зарплата — она уже достигла 1,5 тыс. белорусских рублей (около $600 в эквиваленте) и её получает каждый четвёртый работник постсоветской республики, отметил Лукашенко.

Медианные зарплаты выглядят куда менее оптимистично, особенно в сравнении с другими государствами Европы. По понятным причинам на этом внимание не акцентировалось. Как и на том, что реальная безработица кратно больше «официальной», как и на сопоставимой покупательской способности, как и на многом другом, познающемся в сравнении. Не удивительно, что даже нелегалы («беженцы») из Ирака и других стран решительно отказались просить статус беженца или вида на жительство в Белоруссии, предпочтя вернуться с белорусско-польской границы на родину.

«Экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33%, а в страну дополнительно поступило $8,5 млрд. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс — более чем на $2,7 млрд», — сообщил он.

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В целом, поведал Лукашенко, руководству постсоветской республики есть чем гордиться: запущен первый энергоблок БелАЭС (проект реализован «Росатомом» на кредиты правительства РФ), «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК создана при участии капитала «Семьи Курманбека Бакиева» и китайских кредиторов), Петриковский горно-обогатительный комбинат (экспортный потенциал которого увеличит «Славкалий» Михаила Гуцериева), целлюлозные и бумажные комплексы. На подходе — запуск проектов в нефтепереработке, успех которых давно анонсирован.

Renessaince БелАЭС

Естественно, в успехах ряда белорусских проектов есть значительная доля заслуг белорусских чиновников, включая Лукашенко. Без них и их детей, например, проект БНБК даже не смог бы появиться, не говоря уж о привлечении китайских кредитов под гарантии правительства Белоруссии. Однако замалчивать причастность к успехам других, приписывая достижения только себе и своему ближайшему окружению — это, по мягко выражаясь, нехорошо.

«Если не обновляться, то через 3−5 года будем в аутсайдерах по конкурентоспособности. Где-то ситуацию нам подпортили извне, а где-то мы сами недорабатываем и в этом вопросе. Все задачи по инвестициям четко прописаны в программе пятилетки, но разворачиваются они пока слабо», — признал Лукашенко.

Правда в том, что инвестиционная привлекательность Белоруссии в последние годы уничтожалась ударными темпами. И в этом достижении тоже заслуга Лукашенко и его ближайшего окружения. Иначе и быть не может в тоталитарной квазимонархии, где на авторитарного лидера завязано всё — вплоть до постановочной очистки коров от фекалий.

Переходя от перечисления успехов к проблемам, Лукашенко заявил: «На 90% это проблемы, привнесённые извне».

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На самом деле 90% проблем Белоруссии связано напрямую или косвенно с государственным управлением, на которое уходит львиная доля государственного бюджета. Качество пресловутого менеджмента напрямую зависит от компетенций чиновников. Их противоестественный отбор стал притчей во языцех.

Главным критерием карьерного роста в «социально ориентированной» Белоруссии давно стала безусловная лояльность, предопределяющая готовность выполнить любое распоряжение сверху. Не случайно на совещании 3 декабря Лукашенко особо отметил, что не анализ и выработка оптимальных решений в ходе естественных в таких ситуациях совещаний, а «дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла». Соответственно, знания и умения, инициатива и прочие качества госуправленца, столь прекрасно изложенные в учебниках Академии управления при президенте, становятся вторичными и, зачастую, вредными.

Именно с этим связаны кадровые чистки в госучреждениях 2021 года. Не продлевают контракты, предлагают уволиться «по соглашению сторон», сокращают с реорганизациями или без всех, кто в прошлом году поставил подпись за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты (Виктор Бабарико и Светлана Тихановская), кто подписывал петиции за прекращение государственного терроризма. Право гражданина подписываться хоть за десятерых кандидатов никто не отменял, и апеллировать к выполнению закона — тоже, однако последствия в лукашенковской Белоруссии — как в пиночетовской Чили.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

К наиболее трагическим последствиям кадровые чистки приводят в учреждениях образования и здравоохранения. Особую тревогу общественности вызвало появление «чёрных списков» на таких госпредприятиях, как «Гродно Азот», где политически мотивированные увольнения высококвалифицированных работников могут, без преувеличения, привести к региональной экологической катастрофе.

Политическая система Белоруссии нацелена на удержание власти Александром Лукашенко, экономическая — на обеспечение её функционирования. Авторитарная Белоруссия стала донором региональной дестабилизации, источником миграционных и других проблем. За всё это придётся платить из бюджета России.

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«Да, есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне. Дорожает на мировом рынке все. Естественно, мы как открытая экономика, закупая там железо, металлы, сырье и прочие комплектующие, вынуждены покупать их по более высоким ценам. Во время пандемии не работали, а печатные станки крутились: доллар и евро напечатали — девать некуда. Пошла инфляция. Она завезена извне, никто этого не отрицает. Но самоуспокаиваться и говорить «это потому что там где-то в Америке, России, Китае подорожало, поэтому и у нас» — не надо», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

В этой цитате — лишь часть правды. Сырьё, разумеется, не является «прочими комплектующими». Ничего не сказано про вторую часть инфляции — основную часть, которая является делом рук Лукашенко, его премьера Романа Головченко, министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, министра финансов Юрия Селиверстова, а также других министров и председателей госкомитетов. Именно они повышали цены — в белорусских рублях на белорусском рынке, они повышали цены на лекарства, протезы, товары для детей и продовольственный импорт из теперь уже не враждебной России, и они же продолжают повышать. Цены не «растут» и не «повышаются» сами по себе — их повышают, и это может объяснить любая работница прилавка без диплома горе-горецкого экономиста.

Что касается цен на упомянутое сырьё, то они колебались всегда. Так устроена мировая экономика, законы которой адепты госплана и казармы не готовы принять ни разумом, ни сердцем. Благодаря этим конъюнктурным колебаниям в 2021 году успешно экспортировались не только белорусские нефтепродукты, но и пиломатериалы, и многие другие товары. Заслуги в этом белорусских госуправленцев нет — им просто повезло. С цементом не повезло, а с лесом-кругляком, обрезной доской и кольями для виноградников — очень даже.

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Об этом на совещании 3 декабря прямо заявил Лукашенко: «В чём-то нам и повезло — я уже говорил: и пандемия, и то, что мы выбрали свой белорусский путь — не закрывались, не кричали, не орали, просто работали. Это даёт сегодня свои результаты. Белорусским путём в 2021 году пошёл весь мир».

Развивая тему «везения» с пандемией, которую Лукашенко в прошлом году называл «коронапсихозом» и предлагал лечиться разбавленным спиртом, вдыханием дыма и тому подобным, политик акцентировал внимание на «белорусском пути» (который на самом деле лукашенковский путь), и заявил: «Это никто не скажет, потому что Белоруссия — не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир: ах, какие молодцы Трамп и Байден, что они выбрали правильный путь! Нас за это не похвалят. Наоборот, нас будут за это душить».

На самом деле весь мир как шёл, так и идёт своим путём, не фальсифицируя медицинскую статистику и не пряча «ковидные трупы», которые месяц назад в минских больницах складывать было некуда. Складировали в мешках на полу, а паталого-анатомическое бюро физически не могло принять такой объём со всей столицы «сильной и процветающей Белоруссии». Минздрав Белоруссии и Лукашенко лично при этом делали всё, чтобы таких трупов становилось больше: отменяли масочный режим, проводили массовые мероприятия, объявляли о возвращении к прежней специализации «ковидных отделений».

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Лукашенко рассказывал на совещании, как население может понести свои сбережения обратно в банки, как надо в очередной раз затянуть пояса в условиях очередного дефицитного бюджета на 2022 года, как надо «заявить о себе» — как будто сделанного недостаточно. Между прочим он заявил о контактах с Западом: «У нас есть каналы, по которым мы разговариваем».

«От нас требуют, чтобы Белоруссия стала такой, как Украина. Цитирую: «Демократическим, перспективным, развитым государством — как Украина». На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной», — заявил Лукашенко, сославшись на требование анонимов. Возможно, «требования» были придуманы главой его дипломатии Владимиром Макеем — крупным специалистом по инсинуациям и подающим надежды блогером.

МИД Белоруссии Владимир Макей

Из этой же серии — инсинуации на тему «санитарного кордона» вокруг России. Идее сто лет в обед. Однако она по-прежнему даёт пищу как западным специалистам по «сдерживанию России», которых ещё в 2020 году радушно принимали в Минске, так и «батькиным экспертам», пугающим российского обывателя «повторением майдана» в Белоруссии и вешающим лапшу про союзничество-союзничество.

Нехитрым ходом, перейдя от поющих романсы финансов к геополитической конспирологии, Лукашенко констатировал: «Создали бы этот санитарный кордон. Но это была бы уже не какая-то санитарная зона, а был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось».

«Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего — против Российской Федерации, и мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто. Мы это с президентом России видим, оцениваем, и действуем соответствующим образом, адекватно», — сообщил Лукашенко как бы участникам совещания 3 декабря.

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«Вот очередной этап: они пользуются любыми методами (беженцы, не беженцы — неважно), чтобы надавить на нас, а через нас — на Россию. Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Владимир Путин и Россия в целом упомянуты на обсуждении экономических итогов 2020 года и бюджета на 2021 год неспроста. Именно из российского бюджета предстоит оплатить продолжение правления Лукашенко в Белоруссии, со всеми созданными им проблемами — как для сограждан, так и стран-соседей.

Именно для этого и произносятся пафосные речи на внутрибелорусских площадках, густо сдобренные инсинуациями и откровенной ложью. Нынешнее «беженцы — не беженцы» — это ремейк весенне-летнего триллера вокруг рейса Ryanair с «кровавым боевиком-мятежником» Романом Протасевичем на борту («Хамас — не Хамас»), а также прошлогоднего «не мы фашисты — вы фашисты».

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Россия уже оказала всестороннюю помощь Лукашенко — кредитами, специальными «союзными» заниженными ценами на газ и другое стратегическое сырьё, льготами и преференциями в торговле на своём внутреннем, российском рынке. К этому также следует добавить внешнеполитическую репутацию Москвы, приносимую в жертву при «отбеливании» такого как бы союзника.

Взамен из Минска ничего, кроме заявлений, не приходит. Как шла, так и идёт русофобская «белорусизация», курс на внешнеполитическую «многовекторность» с августа 2020 года неоднократно подтверждён и тоже, по мере сил и возможностей, продвигается.

Непонятно, зачем столько хлопот, если есть все возможности поступать так, как поступают пресловутые западные друзья и партнёры. США и ЕС не обладают монополией на «цветные революции». Воссоединение является естественным и закономерным, желаемым широкими массами отторгнутых от России земель и вполне понятным для её геополитических врагов. Москва в состоянии повернуть ключ в механизме евразийской стабилизации.

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