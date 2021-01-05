5 января 2021 | Время чтения 17 мин

Правительство Белоруссии накануне Нового года анонсировало рост налогового бремени, одолжило у России денег и отчиталось о подавлении «майдана». Теперь оно снова бьёт в шаманский бубен, призывая рост ВВП и терроризируя граждан.

Сергей Артёменко, , 13:47 — REGNUM Заведомо невыполнимый официальный прогноз 2020 года был досрочно провален. Вместо запланированного указами Александра Лукашенко роста ВВП на 2,8% белорусская экономика продемонстрировала падение. Ничего необычного не произошло: официальные прогнозы в Белоруссии за последние четверть века сбывались лишь пару раз, причём заслуги безответственных планировщиков в этом не было.

Зайчик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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ВВП Белоруссии в 2021 году должен вырасти на 1,8% к прошлогоднему уровню — согласно подписанному 22 декабря указу Лукашенко №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Инфляция не должна превысить 5% — такой же показатель планировался и не был соблюдён в 2020 году. Зарегистрированная безработица должна находиться в диапазоне 4,2−4,4% — то есть на уровне «лихих девяностых», при реальной безработице в разы большей.

«Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2020 года составил 0,2 процента к численности рабочей силы (на 1 октября 2019 года — 0,3 процента)», — сказано в самой свежей публикации министерства труда и социальной защиты республики.

Реальные располагаемые денежные доходы населения должны вырасти в 2021 году по указу на 1,6%, а доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна находиться на уровне 21,3−21,7%, и так далее. Всё это к реально происходящим процессам в социально-экономической жизни республики не имеет никакого отношения и выглядит как очередная откровенная маниловщина.

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Обсуждая с членами правительства и президентской администрацией официальный прогноз на 2021 год, Лукашенко признал провал своего предыдущего прогноза и заявил: «Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев — по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.by

Разумеется, сам Лукашенко уходить не собирается, хотя именно его подпись стоит под провальным прогнозом на 2020 год. Об обвале показателей промышленного производства и экспорта, росте банкротств, сокращении инвестиций, стремительном росте внешнего долга — прямого государственного и совокупного, уже никто и не заикается. Как и про «инвестиционную привлекательность Республики Беларусь», и «тихую гавань» для инвестиционного и прочего капитала, и прочую пропагандистскую хохлому.

На том же совещании было озвучено требование Лукашенко «немедленно» трудоустроить всех безработных. Он заявил: «Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных».

Подобные высказывания белорусский правитель, ранее публично сравнивавший себя с английской королевой, озвучивал неоднократно. В методах своего правления он также подражает английским монархам (и азиатским тиранам). Прослеживается это и на примере отношения к безработным, которых Лукашенко презрительно называл «тунеядцами» и в отношении которых он ввел беспрецедентный «налог на тунеядцев».

В духе указа английского короля Эдуарда III Лукашенко предписал заставить работать всех, кто может работать за стремительно обесценивающиеся «белки» — так теперь называют белорусские рубли, прежде известные как «зайчики» (по изображению зайца на однорублёвой банкноте). Лукашенко так же, как и английские средневековые монархи, публично и постоянно требует останавливать рост цен, и сам же их подстёгивает своей политикой.

Белорусских безработных пока ещё не заковывают в кандалы и не бросают в тюрьмы, как при Генрихе VII и последующих английских монархах, создавших English Poor Laws. К белорусским безработным пока ещё не применяют смертную казнь, как при Елизавете I, с которой у белорусского правителя немало совпадений не только в политической биографии. Однако направление мысли и действий руководства постсоветской республики понятны.

Белорусский премьер-министр Роман Головченко на упомянутом совещании 7 декабря сообщил: инфляция достигла почти 7%, производство сокращается, происходит «девальвация рубля и перенос её на стоимость товаров». При этом чиновник умолчал, кто виноват в девальвации — легальном способе ограбления всех во имя благополучия «неолигархов» и несменяемых «слуг народа».

Совещание Александра Лукашенко с членами правительства 7 декабря 2020 года President.gov.by

Ошибки и вопиющая некомпетентность госуправления, издержки сфальсифицированных президентских выборов и подавления массового недовольства граждан Белоруссии перекладываются на них же — всех тех, кого Лукашенко называет «народцем», «протестунами», «тунеядцами», «будущими преступниками» и т. п. Генпрокуратура при этом преступно бездействует, покрывая убийц, садистов, погромщиков в погонах и прочих соучастников политических репрессий, сама принимая в этом беззаконии активное участие.

Об этом 4 декабря во время доклада в президентском дворце рассказывал генпрокурор Андрей Швед, назначенный на нынешнюю должность в разгар протестных выступлений с вполне ясной миссией. Лукашенко её сформулировал в сентябре при представлении нового генпрокурора в ставшем афоризмом тезисе: «Иногда не до законов». Теперь же он заявил: «2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».

Речь идёт о «суверенитете» тех, кого экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова в своих публичных выступлениях называет «властью». Речь о суверене и его челяди, обосновавшейся в элитарных гетто «Дрозды» и «Веснинка» под Минском, в «царских посёлках» вокруг областных и районных центров. Речь о «кошельках Лукашенко» — взращенном им придворном пуле бизнесменов, пуле бессовестных пропагандистов и их подельников-спортсменов, объединённых в белорусские тонтон-макуты.

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После доклада Швед сообщил об успехах в борьбе с преступностью. Не с преступлениями высокопоставленных милиционеров, руководивших погромами и похищениями людей. Не с преступлениями убивавших безоружных манифестантов и диссидентов бойцов «правоохранительных органов». Не с преступлениями чиновников, выдавших лицензии на убийства. Такие уголовные дела даже не возбуждались.

До сих пор не привлечены к уголовной ответственности участвовавшие в задокументированных пытках задержанных мирных манифестантов. Не ответили перед законом сотрудники спецслужб и их внештатные помощники, «сливавшие» в Telegram и социальные сети персональные данные оппозиционеров, густо сдобренные оскорблениями и клеветой. Не привлечены к уголовной ответственности госпропагандисты, оболгавшие мать избитого и умершего от побоев Романа Бондаренко, выдавшие в эфир лживого гостелевидения запись «прослушки» её телефонных разговоров. Не ответят перед законом офицеры МВД и представители «второй древнейшей профессии», создавшие и распространившие заведомо ложные сообщения про оппозиционеров и убийства — как в случае с фейком про убийство манифестанта Александра Тарайковского.

Манифестация в Минске © ИА REGNUM

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Швед после доклада стал запугивать нелояльных сограждан. Он рассказал, что ещё в сентябре 2020 года «было проведено республиканское координационное совещание с участием руководителей всего правоохранительного блока и других государственных органов, где был выработан комплекс мер» — мер по борьбе с инакомыслящими, нелояльными и активистами оппозиционного движения. Генпрокурор пообещал всех установить, найти и наказать. Причём наказать максимально строго.

По его словам, «прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой» — то есть участвовать в той же кампании дезинформации, которую осуществляет «Белтелерадиокомпания», госинформагентство «БелТА», президентская «Беларусь сегодня» и прочие государственные СМИ. Этому будет способствовать расширение полномочий прокуроров, которые сейчас фактически выполняют функцию прокладки между следователем Следкома, готовящего обвинение, и судьёй — зависимым назначенцем.

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«Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушения общественного порядка. И в этой части также дано поручение президента Республики Беларусь в этом году внести соответствующие предложения — не только по вопросам усиления ответственности за экстремизм, а вообще всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране», — сообщил Швед.

Он добавил: «В частности, прокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалифицировать как экстремизм. Дальше — усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма».

Швед пояснил, что в Белоруссии намерены не просто усилить ответственность за экстремизм, но переработать весь блок законодательства в сфере борьбы с экстремизмом, включая переосмысление самого понятия экстремизма. Генпрокуратура будет систематизировать такие предложения.

Генеральная прокуратура Белоруссии (сс) Rakoon

За последние 10 лет в Белоруссии накопилось немало примеров того, как расправляются с инакомыслящими под предлогом борьбы с экстремизмом. Хрестоматийным стало «дело регнумовцев», в котором Швед и его подчинённые приняли непосредственное участие. На основе сфальсифицированной экспертизы в Госкомитете судебных экспертиз, который до сентября возглавлял Швед, три белорусских публициста до суда 14 месяцев содержались в следственном изоляторе, а по итогу громкого процесса получили по пять лет лишения свободы.

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Злостное хулиганство с подачи белорусских прокуроров теперь трактуют как терроризм. Обычное хулиганство, видимо, будут трактовать как экстремизм. Механизм отработан, «палаточники» проголосуют за любые поправки с визой президентской администрации. До сих пор так и было. Среди хрестоматийных примеров — «упорядочение льгот» 2007 года, когда за позорную отмену льгот ветеранам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, студентам и школьникам в едином порыве голосовали и «представители ветеранских организаций», и «трудовых коллективов», и прочие как бы депутаты.

В конце 2020 года «палаточники» проголосовали за поправки о лишении гражданства. До этого Лукашенко сам решал, кому выдать белорусский паспорт (например, Курманбеку Бакиеву и его подельникам), а кого лишить такового (в их числе уже несколько политэмигрантов). Теперь диссидентов станет проще лишать гражданских прав, в особенности — обладателей паспортов других стран (как в казусе католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича).

Тадеуш Кондрусевич (сс) Redaktor01 Remik Kubicki

Белоруссия погружается в ремейк средневековья, худшие образчики которого собирает со всех уголков Европы. Вовсе не случайно в инициированной Лукашенко новой волне «белорусизации» столь много внимания уделяется прославлению магнатов Радзивиллов и прочей якобы «белорусской» польской шляхты, развалившей Речь Посполитую. Явно немецкий феодальный опыт чувствуется в такой знаковой «новелле» конца 2020 года, как закреплённое в изменённом Налоговом кодексе решение разрешить местным властям взимать с 1 января 2021 года специальный сбор на выезд из Белоруссии.

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска», — пояснили белорусские «слуги народа». Нелепый «сбор» (фактически — налог) принят под предлогом «принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

«Налог на выезжающих», обещанный Лукашенко ещё во время позапрошлого кризиса (2011 года), органично дополнил специфический белорусский корпус невероятных налогов и сборов. В нём и «налог на безработных» («налог на тунеядство», распространяющийся и на граждан РФ), и «налог на автовладельцев» (специальный сбор «за допуск к дорожному движению»), и «декрет о крепостном праве», и ряд других совершенно фантастических образчиков юридического идиотизма постсоветской «Восточной Швейцарии».

С декабря прошлого года правительство Белоруссии закрыло границы на выезд. Решение прямо противоречит тому, которое Лукашенко принял в начале 2020 года, в разгар первой волны пандемии.

Чтобы оставшимся за железным занавесом жизнь не казалась малиной, с 1 января 2021 года повышены налоги и тарифы госмонополий. В частности, по обновлённому Налоговому кодексу на 4% поднят подоходный налог с резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Индустрией там ещё только запахло, но дыра в бюджете наблюдается уже сейчас.

Памятный знак на въезде в индустриальный парк «Великий камень» (сс) Aschroet

На столько же подняты налоги с резидентов минского «Парка высоких технологий», которых Лукашенко ранее называл «яйцеголовыми». Успехи ПВТ и КБИП во многом обязаны особому правовому режиму, за основу которого взято пресловутое «английское право», а также минимальному вмешательству белорусских чиновников в деятельность резидентов. Эта параллельная реальность наглядно демонстрирует: всё, до чего дотягиваются руки белорусских «талантливых госуправленцев», превращается в морок и прах.

Если месть так называемым «айтишникам» за активные оппозиционные выступления понять можно, то покушение на льготы и привилегии аполитичных и лояльных любым правительствам китайских инвесторов — это уже демонстрация отчаяния, усугубленного правовым нигилизмом. Резидентам КБИП был юридически гарантирован особый статус налогообложения до 2027 года. То есть официальный Минск творит, что пожелает, не только в отношении белорусских граждан и юрлиц, но и иностранных. Причём с КНР у руководства Белоруссии особые отношения — «стратегического партнёрства» и даже «железного братства», что периодически публично выпячивается.

Врачам, брошенным на борьбу с коронавирусом, от которого «никто не умер и не умрёт», платить меньше нельзя. Учителя последнюю указку без соли доедают. Пролетариат работает за сущие гроши и давно «оптимизирован» как по зарплатам, так и по штатам трудовых коллективов. Придворных «неолигархов» трогать нельзя. Остаётся не так уж много баранов, с которых можно состричь дополнительный клок шерсти.

Участвовавшим в летне-осеннем беспределе орангутангам в штатском и милитари без знаков отличия обещаны квартиры, деньги и прочие факторы материальной заинтересованности. Кто-то должен за это заплатить. Не обладатель же позолоченной сантехники и члены его Семьи, над которыми постоянно глумится «экстремист» блогер Nexta.

Заплатит Россия, а также белорусские налогоплательщики — обыватели и компании. Для них с 1 января на 10,02% повышены тарифы на электричество после помпезного запуска БелАЭС, приуроченного к выхолощенному госпразднику 7 ноября.

Александр Лукашенко выступает перед строителями Бел АЭС President.gov.by

Также в соответствии с президентским указом № 490 от 24 декабря повышены и другие тарифы госмонополий сферы ЖКХ. Например, с 1 января газ в домах подорожал на 7,5% с заявленной перспективой повышения ещё на 11% летом. Всё это при прежней закупочной цене российского газа ($127), который белорусским обывателям перепродают по $199 и даже дороже. Подорожал вывоз мусора (+7,63%) и прочие услуги, отмеченные в «жировках».

С 1 января со ссылкой на тот же обновлённый Налоговый кодекс повышен налог на прибыль мобильных операторов — с 18% до 30%. Тем же документом с той же даты повышены налоги со сдающих квартиры, дачные и садовые домики, гаражи и машино-места.

Единый налог поднят для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. С 1 января, согласно обновлённому Налоговому кодексу, будут платить больше парикмахеры и строители, продавцы котят, актёры, танцоры, музыканты, «исполнители разговорного жанра» и прочие.

Также под предлогом борьбы с COVID обновлённым Налоговым кодексом отменены налоговые льготы по НДС на продовольствие и лекарства. Министерство по налогам и сборам сообщило об этом в письме от 31 декабря № 2−1-9/02663 «О ставках НДС с 01.01.2021». В частности, удвоен (до 20%) налог на «отдельные позиции продовольственных товаров, отдельные позиции товаров для детей». В том же письме сообщается о введении с 1 января НДС при ввозе и реализации «лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий)» в размере 10%.

Совмин Белоруссии и Лукашенко лично таким образом передают горячий привет не только пенсионерам и инвалидам, для многих из которых расходы на лекарства и протезы — жизненно важный приоритет, но и так называемым широким слоям населения страны «рыночного социализма». Важно не только то, что вскоре подорожает детское питание, санки, пластилин и прочие товары для детей. Заявлено резкое повышение цен на сигареты бюджетного сегмента.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил 3 января, что от повышения налогов и отмены льгот бюджет получит дополнительно около миллиарда белорусских рублей ($388 млн по нынешнему курсу). Он также поведал, что принятый бюджет на 2021 год с дефицитом 4 млрд бел. руб. якобы «не критичен». В этих циничных рассуждениях есть резон: долги берутся под обязательства всех, а расплачиваются по факту беднейшие — как это происходит на Украине и в других странах «четвёртого мира».

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов (сс) Regby7802

Демографическая ситуация в Белоруссии указывает на вымирание коренного населения при сокращающемся потоке желающих получить белорусское гражданство. Для обладателей белорусских паспортов правительство в очередной раз повысило пенсионный возраст: женщины будут выходить на пенсию с 57,5 года, а мужчины — с 62,5 года (если доживут).

Заодно повышен минимальный стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Социальная пенсия в Белоруссии сейчас составляет 129 бел. руб. ($50).

Пособие по безработице тоже повышено — до 29 бел. руб. минимальное и до 87 максимальное ($11 и $34 соответственно). Однако получать пособие могут только зарегистрированные безработные, которых за эти деньги ещё и периодически привлекают к различным работам.

Минимальная зарплата с 1 января постановлением правительства повышена с 375 до 400 рублей в месяц (до $155). Увеличен налог на доход от дарения, а также пожертвования инвалидам и детям-сиротам. Введён подоходный налог на кешбэк. Освобождена от налогообложения материальная помощь родственникам члена «государственного» профсоюза (ФПБ), умершего от ковида.

Госагитпроп скрывает негатив, раздувая позитив. Например, с 1 января повышены пенсии и оклады бюджетников. Цены повышены намного больше, но это уже частности — ведь выросла средняя температура по больнице. Теперь пенсионеры и бюджетники как бы накормлены голубцами, хотя на поверку большинство вкушает капусту и «не только лишь все» — мясо.

Минский рынок © ИА REGNUM

Государственное телевидение позиционирует шампиньоны как «деликатес», не акцентируя внимания на их польской родословной. В белорусских магазинах этот гриб продаётся по стоимости свинины. Минский строительный супермаркет «ОМА» продаёт доску ламината по цене, за которую два года назад продавался квадратный метр этого изделия. Наверное, с точки зрения пропагандистов, этому тоже следует радоваться. Как и повышенной с 27 до 29 рублей «базовой величине» — специфическому денежному показателю расчётов штрафов, налогов и других платежей, которые тоже выросли. Как и новому «транспортному налогу», который с 1 января заменил нелепый «налог на автовладельцев».

Заведомо невыполнимый официальный прогноз на 2021 год не будет исполнен. Белорусский рубль за прошлый год обесценен почти на пятую часть и в нынешнем году будет неизбежно девальвирован. Рост цен выходит на новый виток — чиновники уже создали для этого все условия, в том числе и фискальными мерами. Москва продолжит подкармливать режим Лукашенко, рассказывая неубедительные даже для себя басни про помощь белорусскому народу. Продолжится синтез новой белорусской идентичности на антирусской основе.

Всё идёт по плану, как и предвидел Егор Летов.

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